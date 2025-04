Filtran estremecedor audio sin ruidos de conversación entre Mario y Alejandra Baigorria: “Terminé con Onelia”

El periodista Samuel Suárez no dudó en difundir la nueva versión del audio viral de Mario Irivarren registrado durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao . En esta edición, el comunicador explica que se eliminaron los ruidos de fondo, lo que permite escuchar de manera más clara una conversación que sigue alimentando la polémica en torno a la complicada situación.

A: “Vania está atrás tuyo y dice que te has peleado.”

M: “Ya terminé con Onelia, ya me entendió.”

A: “Ay no, no sé qué has hecho.”

M: “Dile que mañana la llamo, quedamos.”