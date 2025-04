¿Se rompió la relación? El último sábado 26 de abril, se celebró la esperada boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao; sin embargo, el protagonismo se lo terminó llevando Mario Irivarren tras filtrarse un video polémico. En las imágenes, el ex chico reality mencionó que llamaría a su exnovia Vania Bludau, a pesar de estar actualmente en una relación con Onelia Molina. Ante esta situación, la participante de Esto Es Guerra no tardó en reaccionar.