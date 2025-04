La mañana del 26 de abril quedó grabada en la historia de la farándula peruana. Alejandra Baigorria y Said Palao , después de años de relación, se juraron amor eterno frente a cientos de testigos en la majestuosa Iglesia San Pedro , en el corazón de Lima. La emoción desbordó no solo dentro del templo, sino también en las calles abarrotadas de seguidores que llegaron desde temprano para ser parte de este momento único.

Said Palao fue el primero en llegar, alrededor de las 11:10 a.m., visiblemente emocionado y nervioso. Minutos después, al filo del mediodía, Alejandra Baigorria hizo su esperado ingreso, impactando a todos con un vestido blanco soñado, diseñado especialmente en Gamarra. La empresaria, siempre fiel a sus raíces, definió su atuendo como el "vestido de sus sueños", y no dejó a nadie indiferente.