"Una de las situaciones que la gente mucho juzga y habla es 'tú dejaste a tu familia'. No señores, yo no dejé a mi familia en ningún momento. Mi familia siguen siendo mis hijos, siguen siendo mis padres, mis hermanos, esa es mi familia. La que hice en algún momento se tuvo que cortar por situaciones de una relación de dos. Ahí queda", expresó.

"Yo no voy a dar más detalles, más cosas, porque no es. Se cortó y listo. Y no se cortó por nadie, eso quiero decirles y aclararles a todos, por nadie. Fueron decisiones propias porque arrastramos cosas que en su momento no las corregimos o no las sanamos, y punto, queda ahí. No fue una tercera persona, una cuarta o una quinta", añadió.