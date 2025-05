"Desearle y pedirle a Dios que los cure, que los sane, también a su mamá lógicamente y a mí porque ellos ya pasaron bastante así que pedirles ese perdón que realmente me nace desde el corazón. Simplemente que todo esto que ya pasó nos sirva de una experiencia y entender que ellos se merecen lo mejor", afirmó.

"En su infancia, de lo que me brindaran mi papá y mi mamá nunca he pasado cosas duras, yo creo que ellos no se merecen pasar esto. Quiero cortar esto aquí, hacer las cosas correctas con su mamá y que ellos sean felices".