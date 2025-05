“No he conocido, en mis 34 años de vida, una mejor mujer que tú. Eres una mujer buena, guapa, de buenos sentimientos, inteligente... las cualidades le sobran”, comenzó diciendo el chico reality demostrando lo que piensa de Onelia Molina , pese a su reciente ruptura.

Finalmente, Irivarren expresó sus deseos de poder tener una amistad con Onelia tras su rompimiento: “Espero que la vida nos permita, en un futuro no muy lejano, poder ser amigos” y dejó en claro que no cree que la relación pueda repararse: “Cuando algo se rompe, lo pegas y ya no queda igual, el daño está hecho”.