En una reciente declaración en 'Mande quien Mande', la odontóloga arequipeña anunció que ya no mantiene ningún vínculo sentimental con Mario Irivarren . Lejos de dar lugar a malentendidos, fue contundente: “Mi relación la doy por terminada con Mario, agradecida por todo lo que hemos vivido, pasado, lo quiero mucho, le deseo lo mejor y para mí ese día fue el cierre de esta bonita etapa llena de aprendizajes y momentos lindos, yo me quedo con esto”.

Onelia no solo confirmó el quiebre, sino que también descartó una posible reconciliación, rompiendo así las expectativas de quienes aún albergaban esperanzas de verlos juntos nuevamente. Onelia fue más allá y explicó las razones que la llevaron a tomar esta decisión definitiva. “Para mí no hay tiempos, considero que estamos o no estamos, y no estamos, di por terminada la relación por mi paz, tranquilidad…”, comentó, dejando entrever que la confianza, una vez rota, fue difícil de reconstruir.