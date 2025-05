“Siento que ese día nos abrimos tanto y soltamos tanto que yo de Mario ese día me despido, no me despido mal, me despido con un abrazo, deseándole lo mejor, ese día, te soy sincera, nos abrazamos y nos quedamos dormidos, se quedó a dormir conmigo, es lo más normal, hemos tenido una relación de dos años, no me voy a hacer la fuerte, ¿Por qué se iba a ir en ese momento? Hemos vivido tantas cosas bonitas, ese día hablamos muchísimo y el cariño está ahí”, precisó.