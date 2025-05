La relación entre Cabrejos y Thays se inició en un taller de escritura impartido por el escritor. Durante el curso, su vínculo evolucionó de una relación profesor-alumna a una conexión más personal. Sin embargo, tras dos meses de relación, al comunicarle su embarazo, Thays optó por distanciarse. "Si tú me habías dicho para irnos a vivir juntos, yo soy la que no quiso. Claro, pero es parte de su inmadurez, de sus heridas no sanadas y de otros problemas que tienen que ver con él, no conmigo", comentó Cabrejos, reflejando su decepción por la falta de apoyo.