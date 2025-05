La relación entre Onelia y Mario sigue siendo incierta, ya que en sus más recientes declaraciones, la integrante de reality prefirió no entrar en detalles, aunque aseguró que se dará su lugar frente a la ausencia de su pareja, lo que alimentó los rumores de una posible ruptura.

Esto ocurrió a pesar de que, días atrás, ambos habrían pasado la noche juntos, lo que hizo pensar que habían retomado su romance. No obstante, luego de que Alejandra Baigorria aparentemente dejara mal parado a Irivarren al deslindarse del tema, Onelia acudió a un evento familiar y previamente compartió una llamativa imagen.

Con un nuevo look y maquillaje impecable, la modelo participó en lo que sería una sesión fotográfica. En una de las imágenes, posó con los miembros del equipo, y lo que más llamó la atención fue que uno de ellos casi le tomaba de la mano, mientras ella miraba fijamente a la cámara, generando aún más rumores en redes.

“Mi posición va a ser siempre la misma. Abrirle las puertas de mi casa para conversar, para conocernos los cuatro, etc. Esa siempre ha sido mi posición y no tendría por qué cambiarla”, declaró la esposa de Said, dejando ver su intención de limar asperezas.