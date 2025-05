Sin mencionar directamente a Jaime Bayly, Álvaro hizo un llamado enfático a no dejarse llevar por especulaciones respecto al estado de salud de su padre. “Aconsejo no prestar oídos a nadie que no haya tenido acceso a mi padre o a mi familia”, afirmó, evidenciando su inquietud por las versiones equivocadas que podrían afectar la memoria del escritor.