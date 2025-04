“Él (Álvaro) ha decidido contárselo al mundo. ¿Cómo así? Pues él dio el único discurso que se pronunció en los funerales de su padre. Tal era la voluntad del gran Vargas Llosa, y era también la voluntad de los hermanos menores de Álvaro, Gonzalo y Patricio. En ese discurso precioso que Álvaro luego publicó en el diario El País de España, hizo un final, sorprendentemente y de un modo diría yo, bastante arriesgado”, comentó Bayly, señalando además que ya no mantiene amistad con el ensayista y que está cómodo con ello.

“Álvaro Vargas Llosa juzgó oportuno, apropiado, conveniente, anunciar a todos los allí presentes en el funeral de Mario, que su novia lo había abandonado, lo había desairado. Que su novia, en esa circunstancia trágica, lo había dejado sin despedirse, sin darle una explicación, sin decirle por qué se iba. Lo insólito es que Álvaro consideró que era pertinente hacer esa revelación mientras estaban despidiendo al gran Vargas Llosa. Quizá podría haber esperado unos días. ¿No? Quizá podría no haberlo anunciado al mundo publicando luego el elogio fúnebre de mi padre en el diario El País de España”, continuó el escritor.

“Álvaro no debió contar algo tan íntimo, tan personal, en los funerales de su padre. Y es evidente, para mí, que si ya lo había contado y luego tomaba la decisión de publicar el discurso en el diario El País de España, pudo haber suprimido esas tres líneas quejumbrosas. Me parece un paso en falso”, reiteró Bayly.

Finalmente, Bayly señaló que no le sorprendía que Álvaro hubiera aprovechado el funeral de su padre para compartir un aspecto de su vida sentimental, dado que, según él, lo conoce bien por su antigua amistad. “Es un poco loco”, dijo, comparándolo consigo mismo, aunque subrayó que carece del talento de Mario Vargas Llosa.

“Es un loco arbitrario, pero sin el talento de su padre. Si el loco es genial, uno le perdona las locuras, pero si no es tan genial, a veces hace el ridículo. Y en este caso, creo que ha hecho el ridículo, no había ninguna premura para anunciarle al mundo, casi denunciándola a ella, podría haberlo anunciado en un mes, en circunstancias más serenas, sin atacarla. Si ella se fue es porque estaría cansada de Álvaro, y la entiendo, yo también me cansé de él. Es bastante narcisista, tanto que convierte el funeral de su papá en una ocasión para hablar de sí mismo”, concluyó.