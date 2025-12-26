¿Se casan? Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero desatan rumores de boda tras una foto en Disneyland, donde un detalle con velo de novia avivó las especulaciones en redes sociales.

¿Boda para el 2026? Un viaje familiar a Disney terminó convirtiéndose en el epicentro de una ola de rumores en redes sociales. Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte vuelven a estar en el centro de la atención luego de que una fotografía compartida por la modelo brasileña despertara especulaciones sobre una posible propuesta de matrimonio en el lugar más mágico del mundo.

Ana Paula Consorte y el detalle que usó que aviva rumores de boda con Paolo Guerrero

La fotografía, compartida por la modelo brasileña en su cuenta personal de Instagram, muestra a la pareja sonriendo frente al emblemático castillo de Disneyland, un escenario asociado a sueños, promesas y momentos memorables.

Sin embargo, más allá del entorno romántico y la evidente complicidad entre ambos, hubo un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores y que rápidamente avivó las especulaciones: la brasileña llevaba unas orejitas de Minnie Mouse con velo de novia.

Paolo Guerrero demuestra su amor por Consorte en redes

En tanto, Paolo Guerrero se mostró completamente enamorado de Ana Paula Consorte en esta publicación de la bailarina. Ella le escribió: “Te amo”, y él respondió lo mismo. La modelo brasileña y el ‘Depredador’ realizaron este viaje en familia, pues incluyeron a sus dos hijos en común y a la hija de ella. Nada fue impedimento para que la pasaran de lo lindo.

Usuarios felices por la pareja

Esa imagen fue suficiente para desatar una verdadera avalancha en redes sociales. En pocos minutos, la publicación se llenó de comentarios, interrogantes y teorías sobre un posible compromiso. “¿Y el anillo? Lindos”, “¿Te pidió? Veo tus orejas con velo. ¡Igual disfruten!”, “¿Se casaron en Disney?” o “Lindos, ahora el matrimonio” fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios, atentos a cualquier indicio que confirme que el ‘Depredador’ habría dado el gran paso durante este viaje.