    ¿Boda para el 2026? Un viaje familiar a Disney terminó convirtiéndose en el epicentro de una ola de rumores en redes sociales. Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte vuelven a estar en el centro de la atención luego de que una fotografía compartida por la modelo brasileña despertara especulaciones sobre una posible propuesta de matrimonio en el lugar más mágico del mundo.

    Ana Paula Consorte y el detalle que usó que aviva rumores de boda con Paolo Guerrero

    La fotografía, compartida por la modelo brasileña en su cuenta personal de Instagram, muestra a la pareja sonriendo frente al emblemático castillo de Disneyland, un escenario asociado a sueños, promesas y momentos memorables.

    Sin embargo, más allá del entorno romántico y la evidente complicidad entre ambos, hubo un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores y que rápidamente avivó las especulaciones: la brasileña llevaba unas orejitas de Minnie Mouse con velo de novia.

    Paolo Guerrero demuestra su amor por Consorte en redes

    En tanto, Paolo Guerrero se mostró completamente enamorado de Ana Paula Consorte en esta publicación de la bailarina. Ella le escribió: “Te amo”, y él respondió lo mismo. La modelo brasileña y el ‘Depredador’ realizaron este viaje en familia, pues incluyeron a sus dos hijos en común y a la hija de ella. Nada fue impedimento para que la pasaran de lo lindo.

    Usuarios felices por la pareja

    Esa imagen fue suficiente para desatar una verdadera avalancha en redes sociales. En pocos minutos, la publicación se llenó de comentarios, interrogantes y teorías sobre un posible compromiso. “¿Y el anillo? Lindos”, “¿Te pidió? Veo tus orejas con velo. ¡Igual disfruten!”, “¿Se casaron en Disney?” o “Lindos, ahora el matrimonio” fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios, atentos a cualquier indicio que confirme que el ‘Depredador’ habría dado el gran paso durante este viaje.

    Hasta ahora, Ana Paula Consorte no ha respondido de manera directa a las consultas ni ha confirmado si existe o no un compromiso formal, lo que ha avivado aún más la expectativa. El silencio de la pareja frente a las especulaciones ha sido interpretado por algunos como una forma de mantener el suspenso, mientras que otros creen que se trataría solo de una coincidencia o de un accesorio temático acorde al lugar.

