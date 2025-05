La cantante de cumbia Kiara Lozano no se quedó callada y respondió a los seguidores que la critican por supuestamente mostrar una mala actitud hacia sus compañeras. Esto, luego de que se viralizara un video en el que aparece gritándole a Milagros Díaz durante una presentación de Corazón Serrano . Según aclaró, no hubo discusión alguna con la intérprete y expresó su hartazgo por ser constantemente involucrada en supuestas peleas dentro del grupo.

"La pelea la arman ustedes, o sea, me refiero y voy directamente hacia las personas que me tiran purito 'hate', lo arma la gente en realidad porque nosotros no tenemos ningún tipo de problemas, ni de peleas, ni de líos, ni discusiones, ni absolutamente nada", aclaró Kiara Lozano.