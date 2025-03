Milagritos Díaz, vocalista de Corazón Serrano, sorprendió a sus seguidores al mostrarse sin maquillaje en un video viral de TikTok. Acostumbrados a verla con looks impecables y vestidos deslumbrantes en el escenario, muchos quedaron impactados por su belleza natural. Aunque algunos no la reconocieron de inmediato, la mayoría aplaudió su autenticidad y valentía. Más allá de su imagen fresca, la artista sigue marcando tendencia, ya sea con brillos sobre el escenario o en sus vacaciones veraniegas. Su confianza demuestra que la moda no tiene reglas fijas, sino que se trata de atreverse y ser uno mismo.