“Quisiera agradecerte por todo lo que has hecho y sigues haciendo por nosotros, por tu responsabilidad, por tus logros, por tus esfuerzos. Muchísimas gracias en nombre de la familia. A veces no te digo muy seguido que te amo con todo mi corazón. Ojalá no cambies nunca”, dijo la madre de Susana.

Con la voz entrecortada, la cantante de cumbia le agradeció al periodista deportivo por su gesto: “¡Qué feo eres!, ¿por qué me haces esto? No sabía que iba a ser una noche muy especial, la verdad. Gracias (...) No me salen las palabras. Solamente decir gracias, en serio”, comentó entre lágrimas de emoción.