En Estados Unidos, las celebraciones navideñas han llegado a su fin (ya que no celebran los Reyes Magos), lo que solo puede significar una cosa: la temporada de premios ha comenzado con fuerza. Y como siempre, no podemos resistirnos a analizar los mejores looks en las alfombras rojas, ya sean nacionales o internacionales. Con todos los ojos puestos en los Globos de Oro 2025, que se celebrarán la madrugada del domingo 5 de enero (hora española), algunas de las figuras más importantes de Hollywood se han dejado ver pocos días después del inicio del nuevo año en la 36ª edición del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, en California.



Según lo que hemos visto en las redes sociales, esta gala ha sido el lugar perfecto para que varias de nuestras celebridades favoritas se reunieran con sus compañeros de reparto y se felicitaran el año nuevo con sus mejores atuendos. Desde Angelina Jolie acompañada de su hija Zahara, hasta Nicole Kidman compartiendo un abrazo viral con Ariana Grande, o Selena Gomez, la ceremonia de premios, que sirve como antesala de los Globos de Oro, ha tenido todo lo que esperábamos, incluidos unos looks impresionantes en la alfombra roja.