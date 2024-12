Gabriela Serpa ha vuelto a brillar más que nunca, esta vez no solo por su radiante belleza y personalidad alegre, sino porque celebró su cumpleaños número 32 luciendo un increíble vestido que se acomoda a la tendencia de "bola de disco". En un ambiente íntimo, acompañada de sus amigos y familiares, la comediante y bailarina festeja un año más de vida con un look que ha sido la sensación de este año: los brillos, lentejuelas y vestidos mini.



No solo las grandes pasarelas de moda, sino también el street style, han adoptado esta tendencia. Esta no es la primera vez que la bailarina llama la atención por su estilo único y coqueto, ya que previamente ha llevado desde las clásicas botas estilo Bratz hasta los pantalones palazzo al estilo de los 80s.