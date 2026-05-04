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Captan a Austin Palao con DESLUMBRANTE modelo y la comparan con sus exparejas

Austin Palao es visto abrazando a una modelo extranjera en el Ironman 70.3 en Lima, identificada como Lainey Floeck, y provoca reacciones en redes sociales.

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    Captan a Austin Palao con DESLUMBRANTE modelo y la comparan con sus exparejas
    Austin Palao es visto muy cercano con modelo extranjera. | Composición Wapa
    Captan a Austin Palao con DESLUMBRANTE modelo y la comparan con sus exparejas

    El exintegrante de reality, Austin Palao, vuelve a ser el centro de atención al ser capturado en una actitud muy amistosa con una joven modelo extranjera que ha causado sensación por su apariencia en las redes.

    Tras estar relacionado con Vania Bludau en la famosa boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, el famoso parece haber dejado ese capítulo atrás, sugiriendo que inicia una nueva etapa amorosa.

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    Su presencia en el Ironman 70.3 en Lima fue notable no solo por el apoyo a su hermano Said en la competición de gran exigencia, sino también por la compañía que tuvo durante el evento.

    Austin Palao, Visto en Actitud Afectuosa con una Modelo Extranjera

    En redes empezó a circular una foto de Austin Palao abrazando a una joven rubia, con quien al parecer habría hecho un reciente viaje fuera de Lima. Aunque no ha confirmado ninguna relación, se ha identificado a la mujer como Lainey Floeck.

    Según su perfil en línea, la modelo es originaria de Panamá pero reside actualmente en Miami, Estados Unidos. Tiene cerca de 20 mil seguidores, entre ellos Austin mismo.

    Las respuestas en TikTok no se hicieron esperar, donde muchos usuarios comentaron sobre la posible nueva pareja. “Fui a su perfil, es hermosa y están por Cuzco”, “Vi su perfil en Instagram y no se parece en nada a sus ex, tiene otro estilo. Es auténtica, dulce, muy bella”, “Es única e inigualable, ojalá esta relación de Austin sea duradera”, “Lo vi en Barranco con una chica caminando abrazados, parece ser ella”, “Esa chica es muy destacada en Panamá y USA” y “¡Bien, mi toro, ella es hermosa, es otra cosa!”; fueron algunos de los mensajes en TikTok.

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    Hasta la fecha, el influencer no ha hecho comentarios sobre su situación amorosa, manteniendo a sus seguidores a la expectativa.

    ¿Quién es Lainey Floeck, la Modelo Relacionada con Austin Palao?

    Lainey Floeck es una reconocida modelo internacional que ha captado atención en redes por su estilo y personalidad. A pesar de ser de origen panameño, desarrolla su carrera en Miami, donde ha conseguido un lugar destacado en el modelaje. Su reciente cercanía con Austin Palao ha despertado la curiosidad entre los usuarios peruanos, quienes están pendientes de esta posible relación.

    Austin Palao es captado con IMPACTANTE modelo internacional y redes estallan
    Austin Palao es captado con IMPACTANTE modelo internacional y redes estallan
    SOBRE EL AUTOR:
    Captan a Austin Palao con DESLUMBRANTE modelo y la comparan con sus exparejas
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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