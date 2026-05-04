Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Espectáculos - LA MEJOR NOTICIA | CTS ya se puede pagar desde hoy lunes 4 de mayo: ¿Cuándo es la fecha límite?

Brunella Horna lanza terrible calificativo contra Pamela Franco por salir con Christian Cueva: "Está con la z..."

Pamela López reveló fuertes calificaciones de Brunella Horna hacia Pamela Franco, afirmando que conocía el primer vínculo de la cantante con Christian Cueva.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Brunella Horna lanza terrible calificativo contra Pamela Franco por salir con Christian Cueva: "Está con la z..."
    Brunella Horna lanza terrible calificativo contra Pamela Franco
    Brunella Horna lanza terrible calificativo contra Pamela Franco por salir con Christian Cueva: "Está con la z..."

    Recientemente, Pamela López agitó el mundo del espectáculo local tras revelar más detalles de lo sucedido en julio de 2024, cuando su relación con Christian Cueva estaba en el centro de la controversia. Durante una charla con Gabriela Herrera en el reality ‘La granja VIP’, la trujillana mencionó que Brunella Horna la contactó para darle ánimos antes de informarle sobre un delicado asunto concerniente a su entonces pareja y Pamela Franco.

    Según López, la esposa de Richard Acuña le comunicó el 3 de julio que el futbolista peruano había asistido con su vehículo a la fiesta de cumpleaños de Pamela Franco, llevada a cabo el 1 de julio. Esto coincidía con imágenes divulgadas por ‘Amor y fuego’ en esos momentos, donde se veía el coche registrado a nombre de Pamela López en el evento de la cantante de cumbia, hecho que puso nuevamente bajo escrutinio la proximidad entre Cueva y Franco.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Lourdes Sacín y su increíble transformación de vida: De exitosa periodista en TV a PERDERLO TODO por Andy V

    Brunella Horna estaba al tanto del primer ampay de Pamela Franco con Cueva

    Pamela López dijo que la llamada de Brunella Horna ocurrió el 2 de julio de 2024, mientras ella se hallaba en Estados Unidos. Según relató, la presentadora le escribió diciendo que necesitaba hablar urgentemente, lo cual la alarmó. López confesó a su amiga en el extranjero que sentía temor de regresar a Perú.

    Consecuentemente, Pamela López y su amiga optaron por modificar la fecha de sus vuelos para retornar el 5 de julio. No obstante, ese mismo día recibió otra llamada de la exanfitriona de ‘América hoy’. “Escúchame, van a salir imágenes en ‘Amor y fuego’. ¿Tú posees una camioneta Ford negra con esta matrícula?”, le preguntó la esposa de Richard Acuña, según López afirmó.

    Brunella Horna lanza insultos a Pamela Franco en una llamada, según Pamela López

    Ante la pregunta, Pamela respondió afirmativamente, y fue allí cuando la exconcursante presuntamente le reveló que ese vehículo asistió al cumpleaños de Pamela Franco. “Esa camioneta estuvo ayer en el cumpleaños de la zo..., está registrada a tu nombre y se publicará pronto. Me han informado. Te pido, pase lo que pase, que seas fuerte y puedes contar conmigo”, fue lo que Horna le habría dicho durante la conversación.

    Según el relato de Pamela López, la noticia la impactó profundamente. Comentó que, después de escuchar lo que Brunella Horna le confió sobre la presencia del vehículo en la fiesta de Pamela Franco, su estabilidad emocional se vio comprometida, llevándola incluso a desmayarse.

    SOBRE EL AUTOR:
    Brunella Horna lanza terrible calificativo contra Pamela Franco por salir con Christian Cueva: "Está con la z..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Paul Michael no se mide y tiene ARRANQUE contra Mónica Torres por consejos a Pamela López: “No alimentes su odio”

    Brunella Horna lanza terrible calificativo contra Pamela Franco por salir con Christian Cueva: "Está con la z..."

    Lourdes Sacín y su increíble transformación de vida: De exitosa periodista en TV a PERDERLO TODO por Andy V

    Federico Salazar alerta a fans al dar emotivo mensaje sobre el cáncer de próstata y su salud: "Tenemos que hablar ..."

    Mamá de Karen Dejo impacta con su increíble juventud en foto que dejó en shock a fans

    Lo más vistos en Farándula

    Natalia Salas se prepara para una NUEVA cirugía por el cáncer, antes de acabar el año: “Me quitaré ovarios y trompas”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (ASEGURA TU PEDIDO)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;