Brunella Horna lanza terrible calificativo contra Pamela Franco por salir con Christian Cueva: "Está con la z..."

Recientemente, Pamela López agitó el mundo del espectáculo local tras revelar más detalles de lo sucedido en julio de 2024, cuando su relación con Christian Cueva estaba en el centro de la controversia. Durante una charla con Gabriela Herrera en el reality ‘La granja VIP’, la trujillana mencionó que Brunella Horna la contactó para darle ánimos antes de informarle sobre un delicado asunto concerniente a su entonces pareja y Pamela Franco.

Según López, la esposa de Richard Acuña le comunicó el 3 de julio que el futbolista peruano había asistido con su vehículo a la fiesta de cumpleaños de Pamela Franco, llevada a cabo el 1 de julio. Esto coincidía con imágenes divulgadas por ‘Amor y fuego’ en esos momentos, donde se veía el coche registrado a nombre de Pamela López en el evento de la cantante de cumbia, hecho que puso nuevamente bajo escrutinio la proximidad entre Cueva y Franco.

Brunella Horna estaba al tanto del primer ampay de Pamela Franco con Cueva

Pamela López dijo que la llamada de Brunella Horna ocurrió el 2 de julio de 2024, mientras ella se hallaba en Estados Unidos. Según relató, la presentadora le escribió diciendo que necesitaba hablar urgentemente, lo cual la alarmó. López confesó a su amiga en el extranjero que sentía temor de regresar a Perú.

Consecuentemente, Pamela López y su amiga optaron por modificar la fecha de sus vuelos para retornar el 5 de julio. No obstante, ese mismo día recibió otra llamada de la exanfitriona de ‘América hoy’. “Escúchame, van a salir imágenes en ‘Amor y fuego’. ¿Tú posees una camioneta Ford negra con esta matrícula?”, le preguntó la esposa de Richard Acuña, según López afirmó.

Brunella Horna lanza insultos a Pamela Franco en una llamada, según Pamela López

Ante la pregunta, Pamela respondió afirmativamente, y fue allí cuando la exconcursante presuntamente le reveló que ese vehículo asistió al cumpleaños de Pamela Franco. “Esa camioneta estuvo ayer en el cumpleaños de la zo..., está registrada a tu nombre y se publicará pronto. Me han informado. Te pido, pase lo que pase, que seas fuerte y puedes contar conmigo”, fue lo que Horna le habría dicho durante la conversación.