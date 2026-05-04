Pamela López revela que sentía ASCO tras conocer sobre las infidelidades de Cueva y sorprende con confesión: "No quería que me toque"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Pamela López volvió a poner su historia con Christian Cueva en el centro de la polémica dentro de ‘La Granja VIP’. Durante una conversación íntima en el reality, la trujillana reveló cómo cambió su percepción del futbolista luego de que él admitiera sus infidelidades.
Aunque en un inicio consideró la posibilidad de continuar la relación, la situación tomó un giro inesperado en el plano emocional. López confesó que, tras conocer la verdad, no logró mantener la cercanía con el padre de sus hijos.
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“Mi promesa era darle una oportunidad si él me contaba, pero empecé a sentir asco, me quería besar y sentía un rechazo. Quería escupirle en la cara, tenía asco, repudio”, relató sin filtros durante su charla con Gabriela Herrera.
“No quería que ni me toque”: el impacto emocional que dejó la traición
La participante del reality detalló que la confesión de Cueva marcó un antes y un después en la relación, afectando incluso los gestos más básicos de afecto.
“No quería que ni me toque porque me imaginaba todas las cochinadas que hice que me confesara”, expresó, dejando en evidencia el nivel de rechazo que llegó a sentir.
“Estoy sana”: la reflexión tras enterarse de múltiples infidelidades
En otro momento de la conversación, Pamela López se refirió a la magnitud de las infidelidades que le confesó el futbolista, señalando que no se trató de un solo episodio.
“Ay, eran muchas. Por otra y gracia del Espíritu Santo no tengo nada, estoy sana”, afirmó, destacando que, pese a todo, su salud no se vio afectada.
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La reacción de Gabriela Herrera no se hizo esperar. Visiblemente sorprendida, comentó: “¿Y con esa cara no? No puedo creerlo", evidenciando el impacto que generó la revelación.
El testimonio de Pamela López no solo ha generado repercusión dentro del programa, sino también en redes sociales, donde los usuarios siguen atentos cada detalle de esta historia que continúa dando de qué hablar.