Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Espectáculos - Samahara Lobatón deja 'La Granja VIP' tras alegada agresión de Paul Michael y recibe diagnóstico médico

¡Se acabó todo! Pamela López termina con Paul Michael en pleno reality y lo expone: “Me dejó mal parada”

Pamela López explicó que la ruptura se dio tras una serie de situaciones acumuladas. En una conversación íntima con Gabriela Herrera, admitió que en las últimas semanas experimentó miedo y ansiedad.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡Se acabó todo! Pamela López termina con Paul Michael en pleno reality y lo expone: “Me dejó mal parada”
    Pamela López pone fin a Paul Michael
    ¡Se acabó todo! Pamela López termina con Paul Michael en pleno reality y lo expone: “Me dejó mal parada”

    La convivencia dentro de La Granja VIP volvió a ser el escenario de una revelación cargada de emoción. En esta ocasión, Pamela López protagonizó una íntima conversación nocturna con Gabriela Herrera, en la que confirmó lo que ya se venía especulando en los últimos días: el final definitivo de su relación con Paul Michael. Lo que parecía una charla casual entre ambas, mientras comían en sus camas, terminó convirtiéndose en un momento de profunda vulnerabilidad para la participante.

    Todo comenzó con un comentario en tono de broma por parte de Gabriela: “Compran a él tan rápido [risa]. Tan fácil se lo pueden comprar”. Aunque la frase fue lanzada entre risas, abrió paso a una conversación mucho más seria. Pamela respondió con evidente resignación: “Sí, ya está”, dejando claro que su historia sentimental con su expareja había llegado a su fin.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Mamá de Karen Dejo impacta con su increíble juventud en foto que dejó en shock a fans

    La sorpresa de Gabriela fue inmediata. “Hue...., no puedo creerlo”, expresó, para luego insistir: “Qué rápido”. Pamela, con una risa cargada de ironía, resumió su sentir con una frase contundente: “Irónicamente, perdió a su pareja porque no pudo. No, pero también no, no solo eso, es-- es el conjunto de todo, son sus ex, todo, todo, todo lo que vengo acumulando. Su mal comportamiento conmigo”.

    Con ello, dejó en claro que la ruptura no obedeció a un único hecho, sino a una acumulación de situaciones que terminaron desgastando el vínculo. La propia Pamela remarcó que se trató de un “conjunto de todo”, incluyendo conflictos relacionados con exparejas y actitudes que, según su testimonio, fueron deteriorando la relación.

    En medio de la conversación, Gabriela Herrera intentó resumir la situación al señalar: “Ah, le falta madurar”. Pamela no dudó en coincidir y reafirmó esa idea con un breve pero significativo: “Madurar—”, sugiriendo que la falta de madurez emocional habría sido uno de los factores determinantes.

    Pese al dolor de la ruptura, Pamela también reconoció que la relación tuvo aspectos valiosos. En un momento de honestidad, confesó: “Porque sé lo que me hacía, todavía seguir ahí es que yo sé que no es mala persona”, evidenciando que su permanencia junto a él también estuvo marcada por cualidades positivas.

    Gabriela respondió con comprensión: “Mhm”, lo que permitió a López profundizar en su reflexión. “Y sus atenciones conmigo son lindas, tiene cosas muy bonitas conmigo y eso es lo que—”, expresó, dejando la frase inconclusa, hasta que Gabriela completó la idea: “Te hace quedarte”.

    Ese intercambio dejó al descubierto la complejidad emocional detrás de la historia. Pamela explicó que su vínculo respondía más a una necesidad afectiva que a cualquier interés material: “Ya, de repente por eso dije: “Él llegó a darme lo que yo necesitaba en ese momento”, que no era plata”, dejando claro cuál fue el verdadero peso emocional que tuvo esa relación para ella.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Se acabó todo! Pamela López termina con Paul Michael en pleno reality y lo expone: “Me dejó mal parada”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Mamá de Karen Dejo impacta con su increíble juventud en foto que dejó en shock a fans

    Samahara Lobatón deja 'La Granja VIP' tras alegada agresión de Paul Michael y recibe diagnóstico médico

    Federico Salazar alerta a fans al dar emotivo mensaje sobre el cáncer de próstata y su salud: "Tenemos que hablar ..."

    Ana María Orozco derrite corazones con romántico mensaje a Salvador del Solar: "Gracias por existir"

    Pamela Franco ‘chotea’ en vivo a Christian Cueva tras su mensaje sobre su hija: "Es solo un compañero"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;