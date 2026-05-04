Pamela López explicó que la ruptura se dio tras una serie de situaciones acumuladas. En una conversación íntima con Gabriela Herrera, admitió que en las últimas semanas experimentó miedo y ansiedad.

La convivencia dentro de La Granja VIP volvió a ser el escenario de una revelación cargada de emoción. En esta ocasión, Pamela López protagonizó una íntima conversación nocturna con Gabriela Herrera, en la que confirmó lo que ya se venía especulando en los últimos días: el final definitivo de su relación con Paul Michael. Lo que parecía una charla casual entre ambas, mientras comían en sus camas, terminó convirtiéndose en un momento de profunda vulnerabilidad para la participante.

Todo comenzó con un comentario en tono de broma por parte de Gabriela: “Compran a él tan rápido [risa]. Tan fácil se lo pueden comprar”. Aunque la frase fue lanzada entre risas, abrió paso a una conversación mucho más seria. Pamela respondió con evidente resignación: “Sí, ya está”, dejando claro que su historia sentimental con su expareja había llegado a su fin.

La sorpresa de Gabriela fue inmediata. “Hue...., no puedo creerlo”, expresó, para luego insistir: “Qué rápido”. Pamela, con una risa cargada de ironía, resumió su sentir con una frase contundente: “Irónicamente, perdió a su pareja porque no pudo. No, pero también no, no solo eso, es-- es el conjunto de todo, son sus ex, todo, todo, todo lo que vengo acumulando. Su mal comportamiento conmigo”.

Con ello, dejó en claro que la ruptura no obedeció a un único hecho, sino a una acumulación de situaciones que terminaron desgastando el vínculo. La propia Pamela remarcó que se trató de un “conjunto de todo”, incluyendo conflictos relacionados con exparejas y actitudes que, según su testimonio, fueron deteriorando la relación.

En medio de la conversación, Gabriela Herrera intentó resumir la situación al señalar: “Ah, le falta madurar”. Pamela no dudó en coincidir y reafirmó esa idea con un breve pero significativo: “Madurar—”, sugiriendo que la falta de madurez emocional habría sido uno de los factores determinantes.

Pese al dolor de la ruptura, Pamela también reconoció que la relación tuvo aspectos valiosos. En un momento de honestidad, confesó: “Porque sé lo que me hacía, todavía seguir ahí es que yo sé que no es mala persona”, evidenciando que su permanencia junto a él también estuvo marcada por cualidades positivas.

Gabriela respondió con comprensión: “Mhm”, lo que permitió a López profundizar en su reflexión. “Y sus atenciones conmigo son lindas, tiene cosas muy bonitas conmigo y eso es lo que—”, expresó, dejando la frase inconclusa, hasta que Gabriela completó la idea: “Te hace quedarte”.