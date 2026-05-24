Yaco Eskenazi elogia el crecimiento de Nicola y hace mea culpa por no apoyarlo en su momento más bajo: “Me siento en deuda con él”

Yaco Eskenazi celebró el éxito de Nicola Porcella y destacó su reinvención profesional antes de su nueva etapa como conductor de 'Esto es guerra' México.

Yaco Eskenazi lamenta no haber estado al lado de Nicola Porcella en su peor etapa

Yaco Eskenazi lamenta no haber estado al lado de Nicola Porcella en su peor etapa

Yaco Eskenazi no ocultó la emoción que le genera ver el crecimiento profesional de Nicola Porcella. El conductor peruano habló sobre el presente de su amigo y destacó cómo logró pasar de los realities de competencia a consolidarse como una figura con proyección internacional.

Durante una reciente entrevista, Yaco recordó los inicios de ambos en televisión y aseguró que siempre vio en Nicola cualidades que podían llevarlo lejos. Para el esposo de Natalie Vértiz, el carisma, la simpatía y la capacidad de levantarse después de momentos difíciles fueron claves en la transformación del exchico reality.

“Me siento muy orgulloso de Nicola, pues retrocedo en el tiempo y veo cómo fue que empezamos; hoy es toda una estrella”, declaró el conductor.

Eskenazi también resaltó que Nicola supo reconstruir su carrera cuando muchos creían que su etapa televisiva estaba marcada por la polémica. Según comentó, su amigo encontró la forma de reinventarse, abrirse camino fuera del Perú y conectar con nuevos públicos.

“Él supo reinventarse, levantarse desde cero y nuevamente la vida le sonrió, porque probablemente algo hizo bien. Particularmente, siempre creí en él, porque tiene mucho carisma y es simpático”, sostuvo el presentador.

Yaco Eskenazi se siente en deuda con Nicola Porcella

Yaco Eskenazi también fue consultado sobre el vínculo que mantiene con Nicola Porcella y si estuvo cerca de él durante sus etapas más complicadas. El conductor respondió con sinceridad y reconoció que, en algún momento, no pudo acompañarlo como hubiera querido.

“Mira, me siento un poco en deuda, porque en el peor momento de él yo pasaba por otra situación, pero nuestra amistad siempre estuvo y hoy celebro su éxito”, afirmó el conductor de TV, según recogió Trome.

Pese a esa distancia temporal, Yaco dejó claro que la amistad entre ambos nunca se rompió. Por el contrario, hoy celebra los logros de Nicola como alguien que lo vio empezar y que conoce de cerca todo lo que tuvo que enfrentar para llegar al lugar donde está.

Nicola Porcella, por su parte, también ha mostrado en distintas ocasiones el cariño que siente por Yaco Eskenazi, una de las figuras con las que compartió sus primeros años en la televisión peruana.

El ascenso del también actor ha sido evidente, sobre todo desde que decidió apostar por nuevos formatos fuera del reality tradicional. Su trabajo en México, su participación en producciones internacionales y su faceta como conductor han reforzado una imagen más madura y versátil.

Nicola Porcella conducirá 'Esto es guerra' México

La carrera de Nicola Porcella continúa tomando fuerza. En una reciente entrevista, el peruano confirmó que asumirá la conducción de 'Esto es guerra' México, formato que marcó sus inicios en la televisión y que ahora lo recibe desde una posición completamente distinta.

Durante su visita a Lima, Nicola se mostró emocionado por este nuevo reto profesional. El exchico reality aseguró que pasar de competidor a conductor representa un logro importante dentro de su trayectoria.

“Para mí ha sido algo muy bonito y ahora estar en la parte de conducción, yo creo que es el sueño de cualquiera”, señaló Porcella en declaraciones a América Espectáculos.

Nicola explicó que conoce muy bien la exigencia del programa, pues formó parte de sus ediciones en Perú y México. Por eso, considera que su experiencia como participante le permitirá conectar mejor con los competidores y entender las emociones que se viven dentro del reality.