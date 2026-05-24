ALERTA SANITARIA | Minsa señala preocupante aumento del virus respiratorio Sincicial con casi 2.000 casos reportados

El Minsa llevará a cabo una campaña de vacunación contra el VRS a partir de mayo de 2026 en las regiones con mayor número de contagios.

Identificado como una de las infecciones más peligrosas para menores de 6 meses, el Virus Sincicial Respiratorio (VRS) ha registrado 1.891 casos en todo el país, según la Sala Situacional del Ministerio de Salud (Minsa), siendo una de las principales causas de mortalidad en recién nacidos.

En una entrevista con La República, la ginecóloga Claudia Namizato, miembro del Comité Consultivo de Inmunizaciones del Minsa, explicó que el virus afecta principalmente en los primeros meses de vida debido a la alta susceptibilidad del sistema respiratorio e inmunológico de los bebés. Además, el VRS también es causante de neumonía y bronquitis en menores de un año.

¿Cómo prevenir el Virus Sincicial Respiratorio?

Frente a esta situación, el Minsa ha comunicado la aplicación de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio a gestantes, así como el uso de anticuerpos monoclonales en recién nacidos desde mayo de 2026. Las regiones prioritarias para este plan son:

Arequipa

Cusco

Lima

Provincia Constitucional del Callao

Las embarazadas recibirán una sola dosis entre las semanas 24 y 36 de gestación. Según la especialista, la protección durante el embarazo es crucial porque la madre transfiere anticuerpos al bebe a través de la placenta, fortaleciendo su inmunidad contra la enfermedad.

¿Qué es el VRS y cuáles son sus síntomas más comunes?

El VRS, conocido como Virus Sincicial Respiratorio, es frecuente en las vías respiratorias y aparenta un resfriado común en adultos y niños grandes. No obstante, provoca principalmente infecciones pulmonares como bronquitis y neumonía en bebés menores de un año, quienes son considerados de alto riesgo.

Namizato señaló que el virus se mantiene activo durante todo el año, siendo los contagios más frecuentes entre abril y octubre debido a la baja de temperaturas. "Es un virus altamente prevalente y contagioso que alcanza su pico en épocas de frío", destacó.

También mencionó que la mitad de los bebés infectados requieren hospitalización inmediata y cerca del 10% necesita cuidados intensivos (UCI). Los síntomas principales incluyen:

Falta de apetito y rechazo al pecho o biberón.

Irritabilidad o somnolencia; el bebé se muestra inquieto o extremadamente adormecido y sin energía.

Dificultad respiratoria, manifestada por respiración acelerada, encogimiento de las costillas o aleteo nasal.

Silbidos en el pecho al exhalar.

Fiebre con labios o extremidades azuladas.