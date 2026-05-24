URGENTE | ONPE cambia mesas de sufragio en Lima para la segunda vuelta 2026: verifica tu nuevo local

ONPE proporcionó detalles sobre la redistribución de locales de votación en Lima para la segunda vuelta 2026 , buscando mejorar la seguridad y evitar espacios abiertos.

Con miras a la Segunda Elección Presidencial 2026, programada para el 7 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha dispuesto la redistribución de mesas de sufragio en diferentes distritos de Lima Metropolitana.

Este ajuste tiene como objetivo proporcionar un ambiente más seguro y adecuado para los votantes, especialmente en aquellos locales que durante la primera vuelta se situaron en espacios abiertos, requiriendo estructuras temporales para asegurar el normal desarrollo del proceso electoral.

ONPE transfiere mesas en Lima para la segunda vuelta

La ONPE ha reasignado un total de 136 mesas de sufragio en Lima Metropolitana con la intención de minimizar inconvenientes para los votantes el día de la elección. Los nuevos centros de votación estarán situados cerca de los lugares donde inicialmente se realizó la votación.

Este cambio afecta a espacios anteriormente abiertos en la primera vuelta dentro de distritos como Jesús María, Lince y Miraflores, trasladando a sus electores a instituciones educativas dentro del mismo distrito el próximo 7 de junio.

Jesús María

Parque Cáceres (Av. Cuba Cdra. 6) → IEP Saco Oliveros - Cuba (Av. Cuba 531-543)

Lince

Parque Gran Mariscal Ramón Castilla (Jr. Joaquín Bernal Cuadra 7) → CE Parroquial Santa Rosa de Lima (Calle Almirante Guisse 2150)

(Calle Almirante Guisse 2150) Parque del Bombero (Av. César Canevaro 1400) → IE 1057 José Baquijano y Carrillo (Jr. Manuel Gómez 651)

(Jr. Manuel Gómez 651) Parque Tnte. Crnel. Pedro Ruiz Gallo (Av. Juan Pardo de Zela 500) → IE 1059 María Inmaculada (Av. Militar 1862)

(Av. Militar 1862) Parque Santos Dumont (Calle Los Tulipanes 200) → IEE 1070 Melitón Carbajal - Estadio (Av. Prol. Iquitos 2139)

Miraflores

Boulevard Tarata (Av. José Larco Cdra. 6) → IE 7003 Manuel Fernando Bonilla (Calle Manuel Bonilla 282)

(Calle Manuel Bonilla 282) Parque Miguel Grau (Malecón de la Marina s/n) → IE 7008 Scipión E. Llona (Calle Enrique Palacios s/n)

(Calle Enrique Palacios s/n) Parque Tradiciones Peruanas (Av. Casimiro Ulloa s/n) → IE Federico Villareal (Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376)

(Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376) Parque Ramón Castilla (Calle Pedro Venturo s/n) → IE Federico Villareal (Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376)

(Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376) Parque John F. Kennedy (Av. Diagonal s/n) → IEP Nuestra Señora del Carmen de Primaria (Calle 15 de Enero 330)

ONPE detalla reasignación de locales en Lima para 2026

En el contexto de las Elecciones Generales 2026, la ONPE habilitó 10 espacios abiertos en Lima Metropolitana debido a la carencia de recintos cerrados, usando estructuras temporales. Sin embargo, para la segunda vuelta, se evitó su utilización por motivos de seguridad, siguiendo indicaciones de las Fuerzas Armadas y la PNP, efectuando así la reubicación en distintos distritos.

ONPE: cómo verificar tu lugar de votación para 2026

La ONPE aconseja a los ciudadanos comprobar su local de votación con antelación, particularmente si votaron en parques o si su área experimentó cambios. Esta verificación es fundamental para planificar las rutas y evitar problemas el 7 de junio.