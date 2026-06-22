Poly Ávila revela que perdió a su bebé y conmueve con emotivo mensaje en el Día del Padre

Poly Ávila reveló que perdió al bebé que esperaba junto a su pareja y compartió un emotivo mensaje por el Día del Padre que conmovió a sus seguidores.

Poly Ávila abrió su corazón y habló sobre la pérdida de su bebé. | Composición Wapa

Poly Ávila abrió su corazón y habló sobre la pérdida de su bebé. | Composición Wapa

La modelo argentina Poly Ávila atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida y decidió compartirlo públicamente con sus seguidores. En el marco de la celebración del Día del Padre, la exchica reality abrió su corazón y contó que recientemente sufrió la pérdida del bebé que esperaba junto a su pareja, Simón.

A través de una extensa publicación en redes sociales, la exintegrante de 'Combate' habló sobre el dolor que ha significado enfrentar esta situación y cómo la fecha removió sentimientos que procesaba en silencio desde hacía varios días.

“Hace días que vengo sintiéndome muy sensible. Perder un bebé no es solo perder un embarazo, es perder ilusiones, sorpresas, alegrías. Es ganar miedos, ansiedades, tristezas”, escribió.

Sus palabras generaron una ola de mensajes de apoyo de seguidores y figuras del espectáculo, que no dudaron en enviarle muestras de cariño en este complejo momento.

Poly Ávila recordó la ilusión que compartía con Simón

En su publicación, la argentina relató que la noticia del embarazo había despertado una enorme emoción en ambos. Incluso recordó una conversación que tuvo con su pareja cuando supieron que se convertirían en padres.

“Cuando me enteré de que estaba embarazada, le dije a Simón, en broma: ‘Ahora sí te voy a comprar un regalo’. Iba a ser papá, conmigo. Estas semanas me pregunté si iba a poder decirle ‘feliz día’”, confesó.

La influencer reconoció que la llegada del Día del Padre la enfrentó a emociones encontradas, ya que debía lidiar con la tristeza por la pérdida y, al mismo tiempo, celebrar a la persona con la que soñaba compartir esta nueva etapa de su vida.

La exintegrante de Combate abrió su corazón.

La exchica reality mantiene la esperanza de convertirse en madre

Pese al duro golpe emocional, Poly Ávila aseguró que intenta mantenerse optimista. Si bien reconoció que el dolor y la frustración continúan presentes, también destacó el amor que siente por su pareja y la confianza en que más adelante podrán cumplir su deseo de formar una familia.

La modelo contó que Simón ya tiene una hija, a quien ella aprecia profundamente, aunque admitió que la pérdida del embarazo despertó sentimientos difíciles de controlar.

“Me nublaban un poco el corazón”, señaló al referirse a la angustia que ha experimentado durante las últimas semanas.

Sin embargo, cerró su mensaje con palabras cargadas de esperanza y amor hacia su pareja.