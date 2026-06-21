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Pamela Franco le canta a la abuela de Cueva por su cumpleaños, pero un detalle generó terribles críticas en redes

La elección de canción de Pamela Franco en el cumpleaños de la abuela de Christian Cueva sorprende a usuarios en redes y genera preguntas sobre su mensaje en una fecha tan especial.

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    Pamela Franco le canta a la abuela de Cueva por su cumpleaños, pero un detalle generó terribles críticas en redes
    Pamela Franco es criticada por peculiar detalle en cumpleaños de la abuela de Cueva | Composición El Popular - Captura de pantalla Instagram
    Pamela Franco le canta a la abuela de Cueva por su cumpleaños, pero un detalle generó terribles críticas en redes

    La relación entre Pamela Franco y Christian Cueva sigue fortaleciéndose, lo que se refleja en la presencia frecuente de la cantante con la familia del futbolista. Recientemente, Franco asistió al cumpleaños de la abuela del jugador de fútbol, donde tuvo un gesto especial. No obstante, un detalle particular provocó numerosos comentarios en redes sociales.

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    Pamela Franco sorprende con su interpretación para la abuela de Cueva y causa revuelo en redes

    En varias plataformas digitales circularon imágenes del evento familiar realizado para celebrar un nuevo año de vida de la abuela de Christian Cueva. En los videos subidos por los asistentes, Pamela Franco se ve participando activamente en la fiesta.

    Uno de los momentos más destacados fue cuando la cantante tomó el micrófono con un grupo de mariachis para dedicar una canción a la abuela. Rodeada de familiares que acompañaban a la festejada, Franco interpretó el famoso tema 'Amor eterno'.

    La elección de esta canción, comúnmente ligada a despedidas y homenajes póstumos, rápidamente se convirtió en tema de debate entre usuarios de redes sociales. Muchos expresaron sorpresa y cuestionaron la idoneidad del tema para un cumpleaños.

    “¿Cómo le cantas ese tema a alguien? No lo puedo creer”, “Jaja, parece que ya quiere despedir a la abuelita”, “¿Por qué cantar algo que suena a despedida?”, se leen entre las reacciones de algunos cibernautas asombrados.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela Franco le canta a la abuela de Cueva por su cumpleaños, pero un detalle generó terribles críticas en redes
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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