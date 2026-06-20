Padre de Mario Irivarren habla MARAVILLAS de Onelia Molina frente a Laura Spoya y él LO SILENCIA: "Ya, suficiente"

Mario Irivarren decidió intervenir y cerrar el tema. Advirtió a su padre sobre el manejo de la información en redes sociales para evitar más complicaciones.

Padre de Mario Irivarren habla de Onelia Molina frente a Laura Spoya y él lo silencia | Composición: Wapa Captura de pantalla La Manada Galáctica - Facebook

Padre de Mario Irivarren habla de Onelia Molina frente a Laura Spoya y él lo silencia | Composición: Wapa Captura de pantalla La Manada Galáctica - Facebook

Mario Irivarren vivió un momento bastante particular durante una emisión en directo del programa digital 'La Manada Galáctica', donde participaba junto a su padre y la conductora Laura Spoya. Lo que parecía una dinámica entretenida terminó generando tensión cuando salió a relucir el nombre de Onelia Molina, expareja del chico reality.

Transmisión en vivo de Mario Irivarren toma giro inesperado tras comentario de su padre sobre Onelia Molina

Todo comenzó con una consulta sobre las exparejas del influencer, lo que abrió paso a comentarios más personales. En ese contexto, el padre del chico reality hizo referencia a una relación anterior con comentarios que sorprendieron durante la transmisión.

“La primera pues, la que abandonaste, la que te acompañaba al canal y llevaba el maletín y después...”, mencionó el progenitor, lo que provocó que Mario interviniera rápidamente para aclarar la situación. “Mentira, nunca fue al canal”, respondió entre risas.

Durante la misma dinámica, Laura Spoya intentó ordenar la conversación con una precisión breve, mientras el padre del modelo tomó la palabra para expresar su aprecio por Onelia Molina.

“No, de verdad, hablando en serio, la que me cae muy muy bien es Onelia. No lo puedo negar. Siempre que he estado con ella, que he conversado con ella, me ha demostrado mucho respeto y mucho cariño. Me caía muy bien”. Ante ello, Mario decidió no extender el tema y solo comentó: “Válido, válido”.

Mario Irivarren pone freno a su padre y cierra el tema de Onelia Molina en vivo

Cuando el padre del chico reality intentó seguir argumentando sobre los matices de una relación sentimental, el propio Mario decidió intervenir para evitar que la conversación continuara en esa dirección.

“Pero eso no es suficiente, de repente hay otros factores que implican que...”, alcanzó a señalar su padre, antes de que el influencer lo detuviera con una respuesta directa. “Ya, no te vayas a inflar. Ya respondiste bien, suficiente ahí”, expresó con una sonrisa, pero marcando distancia.

En medio del momento, Laura Spoya intentó retomar el ritmo del programa con una indicación para pasar a otra consulta, mientras desde la producción también buscaban cortar la incomodidad con un comentario en vivo: “No me lo limites”.