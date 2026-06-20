¡Ya lo confirmó! Gianella Marquina anuncia el SEXO DE SU BEBÉ y revela el NOMBRE escogido: "Te esperamos con muchísimo amor, T..."

Gianella Marquina , hija de Melissa Klug, reveló el sexo de su bebé en un emotivo video compartido en redes sociales. La influencer emocionó con la noticia.

Gianella Marquina anuncia el sexo de su bebé | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Gianella Marquina anuncia el sexo de su bebé | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

¡Emocionante noticia! Gianella Marquina, la hija mayor de Melissa Klug, sorprendió al dar a conocer a sus seguidores el sexo de su bebé. Tras celebrar una reunión íntima para la revelación del género, la influencer compartió la noticia en sus redes sociales. ¿Será niño o niña y cómo se llamará? Te contamos en esta nota.

Gianella Marquina anuncia el sexo de su bebé

A través de un emotivo video, la hija de la ‘Blanca de Chucuito’ y Raúl Marquina reveló que tendrá una niña. “Te esperamos con muchísimo amor”, se lee en su perfil de Instagram, pero esto no fue todo, pues la abogada de profesión también destapó cuál fue el nombre que escogió para su primera hija: “Tezza”, agregó con un emoji de corazón rosa y brillo.

Gianella Marquina anuncia el sexo de su bebé

En el emotivo video se puede ver a Gianella compartiendo con sus seres queridos, entre ellos su madre Melissa Klug, su pareja, hermanos y miembros de su familia, quienes la acompañaron en un momento tan especial.

Gianella Marquina espera una niña

Junto a su pareja, de quien aún se desconocen detalles, la influencer abrió una caja de la que salieron globos rosas confirmando que se encuentra en la dulce espera de una niña.

La empresaria chalaca Melissa Klug fue una de las primeras en pronunciarse y compartió el video en sus historias y comentó: "Mi pequeño amor Tezza".

Melissa Klug se emociona con embarazo de su hija mayor

La noticia del embarazo de Gianella Marquina llenó de alegría a Melissa Klug, quien no ocultó la emoción que siente ante la llegada de un nuevo miembro a su familia. La empresaria reaccionó con entusiasmo al anuncio realizado por su hija mayor y expresó públicamente la felicidad que vive al convertirse nuevamente en abuela.

A través de sus redes sociales, la popular figura chalaca replicó una de las publicaciones compartidas por Gianella, donde la joven aparece junto a su pareja sosteniendo la ecografía de su futuro bebé. La imagen estuvo acompañada por unas emotivas palabras de Melissa, que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.