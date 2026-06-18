La revelación de Jefferson Farfán sobre la pensión para su hija con Darinka Ramírez pone en evidencia una gran diferencia económica en comparación con lo que recibe Melissa Klug por sus dos hijos.

Jefferson Farfán se ha convertido en el centro de atención tras declarar que proporciona 7.000 soles como pensión de alimentos para su hija menor con Darinka Ramírez.

En el pasado, este monto fue de 9.000 soles, lo que ha generado críticas en redes sociales debido al estilo de vida ostentoso que exhibe. Esta situación ha generado preguntas sobre la diferencia con el pago que realiza por sus dos hijos con Melissa Klug, uno de los cuales ya alcanzó la mayoría de edad.

Las diferencias de pensiones entre Melissa Klug y Darinka Ramírez

“Respecto a la pregunta de la señora Magaly Medina sobre la pensión de mi hija: con gusto confirmo que entrego 7 mil soles mensuales, una asignación anticipada establecido por un juez. Anteriormente, era de 9 mil soles,” respondió Farfán con seguridad al cuestionamiento de Magaly Medina sobre si considera adecuada la pensión que destina a su pequeña de 3 años.

Estas declaraciones del futbolista no solo causaron molestia en Darinka Ramírez, quien lo tildó de "mezquino" por no proporcionar un trato igualitario a su hija. Además, lo acusó de haberla dejado en un departamento y de obligarla a cubrir 10.000 soles en gastos. En redes sociales, cuestionan el ostentoso estilo de vida de Farfán y le recuerdan la importancia de un trato económico equitativo entre sus hijos.

Esta pregunta resurge tras conocerse que el monto de 7.000 soles que paga a la madre de su cuarta hija contrasta con lo destinado a Melissa Klug, quien recibe 43.300 soles mensuales por sus dos hijos, como aseguró el abogado de Farfán en 2020. Este dato fue reiterado por Janet Barboza en 2025, quien mencionó que Melissa consideraba insuficiente esa cifra, dado el crecimiento de sus hijos.

Los 43.300 soles que destina a Klug equivalen a casi seis veces los 7.000 soles para Ramírez. Si se dividiera esa cantidad entre sus dos hijos, cada uno recibiría 21.650 soles, tres veces más de lo que se entrega a su hija menor.

Cabe resaltar que, cuando su segundo hijo con Klug tenía la misma edad que la hija menor, Farfán ya otorgaba más de 20.000 soles al mes a Klug.