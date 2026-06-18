Karla Tarazona alerta sobre la salud de ‘Camila’ y pide ayuda para su pronta atenciónÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Tras su casamiento con Christian Domínguez, Karla Tarazona apareció con un mensaje urgente en sus redes sociales que causó conmoción. Luego de las disputas del cantante con sus hijas, la animadora pidió ayuda para 'Camila', quien enfrenta serios problemas auditivos, e incluso organizó una rifa en su apoyo. ¿Será ella la hija del cantante?
Karla Tarazona alerta sobre complicaciones de salud de 'Camila'
Después de casarse civilmente con Christian Domínguez, en un evento al que no acudieron su hija mayor, Camila Domínguez, ni su hija con Pamela Franco, Karla Tarazona inquietó a muchos con un mensaje en línea preocupante.
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La presentadora compartió un aviso titulado 'Rifa solidaria por Camila. Ayúdame a seguir escuchando la vida' e indicó ello en su publicación.
Este llamado generó sorpresa, pues se asumió que se refería a la hija mayor del artista. No obstante, para evitar malentendidos, Tarazona aclaró que su ahijada también se llama Camila, tiene 13 años y enfrenta un serio problema de salud.
“Hoy les pido ayuda para alguien muy querido, mi ahijada Camila de 13 años. Ella requiere urgentemente un audífono medicado que le permita continuar escuchando y mejorar su día a día. Actualmente, escucha solo un 30% por un oído y menos del 70% por el otro, siendo crucial su tratamiento para evitar mayor pérdida auditiva”, se especifica.
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Junto con la noticia, la esposa de Christian Domínguez informó sobre el objetivo de vender 500 boletos para recaudar el dinero necesario. Cada boleto tiene un valor de S/10, con premios que incluyen electrodomésticos, productos de belleza, artículos para el hogar, premios en efectivo de S/100 y más.
Hace poco, Melanie Martínez reveló que su hija mayor con el músico ha vuelto a comunicarse con él, con la condición de que asista a terapia psicológica para no interrumpir el proceso de reconciliación. Con ello, mostró un sincero interés en mejorar su relación familiar. No obstante, no se ofrecieron detalles adicionales sobre su vínculo con la actual pareja de su padre.