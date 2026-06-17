Mónica Sánchez RESPONDE a Aldo Mariátegui y le lanza contundente mensaje en redes: "¡Ya cálmate!"

Mónica Sánchez respondió con firmeza a Aldo Mariátegui tras sus comentarios sobre una posible salida del Perú si Keiko Fujimori llega al poder y negó haber hecho esa afirmación.

Mónica Sánchez siempre ha expresado su forma de pensar sobre la política | Composición Wapa

Mónica Sánchez siempre ha expresado su forma de pensar sobre la política | Composición Wapa

La actriz Mónica Sánchez volvió a convertirse en tendencia en redes sociales tras protagonizar un nuevo enfrentamiento público con el periodista Aldo Mariátegui. La recordada protagonista de televisión respondió con dureza a los comentarios del conductor, quien volvió a mencionarla en medio del clima político generado por la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

La polémica surgió luego de que Mariátegui insinuara que algunas figuras del espectáculo deberían abandonar el país ante una eventual llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia, declaraciones que provocaron una rápida reacción de la actriz.

Mónica Sánchez responde a Aldo Mariátegui y rechaza sus afirmaciones

A través de su cuenta en redes sociales, la exintegrante de 'Al fondo hay sitio' decidió responder directamente al periodista y dejó en claro su incomodidad por las constantes referencias hacia su persona.

'Alditus llevas años nombrándome. Ya cálmate, ¿no?', escribió la actriz, mensaje que rápidamente generó miles de reacciones y comentarios entre sus seguidores.

Mónica también cuestionó la información utilizada para sostener las declaraciones del conductor y negó haber anunciado alguna vez que abandonaría el Perú por razones políticas.

Mónica Sánchez no duda en responder a Aldo Mariategui.

'Qué ingenuidad basar tus opiniones en memes falsos ¿o es que el delirio es lo tuyo?', agregó la artista, descartando las versiones que la vinculaban con una supuesta salida del país si Keiko Fujimori asumía el poder.

Con ello, la actriz reafirmó que mantiene una postura crítica frente al fujimorismo, aunque negó haber expresado públicamente una intención de emigrar por motivos electorales.

Las declaraciones de Mariátegui que encendieron la controversia

La respuesta de Sánchez se produjo después de que Aldo Mariátegui la mencionara en una columna de opinión y en su programa digital al analizar el escenario político tras la ajustada contienda presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

En uno de sus artículos, el periodista escribió: '¿Tal como han prometido, las dizque actrices Mónica Sánchez, Tatiana Astengo y Mayra Couto se irán del Perú antes del 28 de julio o se resignarán a ver jurar a Keiko (...)?'.

Semanas antes, también se había referido a la actriz durante una emisión de su programa, donde ironizó sobre una eventual salida del país. 'Lo anecdótico de esto es que la artista Mónica Sánchez señala que se va del país si gana Keiko Fujimori. Que se vaya a Cuba, pues, si es tan ‘roja’ y le gusta tanto la izquierda. Que se vaya a Cuba, Nicaragua o Venezuela. Que no venga a Madrid, ya suficientes caviares y ‘rojos’ hay aquí', manifestó.

El debate político se traslada a las redes sociales

El intercambio entre ambas figuras ocurre en un contexto de alta polarización política, marcado por la estrecha diferencia entre los candidatos presidenciales y la expectativa por los resultados definitivos del proceso electoral.