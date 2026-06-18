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Exchico reality es captado en polémica intervención policial y acaba en una comisaría: Magaly mostró imágenes

Exestrella de reality fue vista insultando a agentes durante su traslado a una comisaría. Informe completo en el programa de Magaly Medina esta noche.

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    'Magaly TV: la firme' anunció impactantes imágenes. | Composición Wapa
    Exchico reality es captado en polémica intervención policial y acaba en una comisaría: Magaly mostró imágenes

    Magaly Medina ha compartido un avance de lo que se verá este miércoles 17 de junio en su programa de ATV. Se aprecian imágenes de Greg Michael, exconcursante de 'Esto es guerra' y 'Combate', involucrado en un escándalo en la calle.

    El modelo belga fue grabado mientras lanzaba agravios verbales a efectivos de la Policía Nacional del Perú y, de acuerdo con 'Magaly TV: la firme', también habría llegado a agresiones físicas. La promoción menciona: "Chongazo, exchico reality, Greg Michael, agrede a policías y crea un enorme alboroto en la vía pública".

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    Greg Michael envuelto en altercado con la policía

    Las imágenes del avance muestran a Greg Michael en una fuerte discusión con agentes de la Policía Nacional del Perú y terminan con su arresto. Según el programa, antes de eso, agredió físicamente a algunos efectivos.

    Más tarde, al ser subido a un vehículo policial junto con su acompañante para ser llevado a la comisaría, dirige fuertes insultos a uno de los oficiales. "Tú cállate, conch* de tu ma***. A ti te voy a ver conc** de tu mad***", manifestó. Las imágenes completas se podrán ver a las 9.45 p. m. en la emisión de Magaly Medina.

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    ¿Quién es Greg Michael?

    Greg Michael ganó notoriedad durante su participación en los programas 'Esto es guerra' y 'Combate'. Su incursión destacó por su carácter internacional y rápidamente se ganó un lugar entre el público. No obstante, también ha estado vinculado a diversas controversias y escándalos.

    En el pasado, protagonizó una confrontación con Benjamín Lukovski y tuvo conflictos con Nicola Porcella. En su momento, el belga aseguró que esas peleas influyeron en que no lo volvieran a invitar a las competencias de reality.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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