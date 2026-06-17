La actriz Mónica Torres revela el motivo detrás de la ausencia de Carlos Ayllón en 'La Granja VIP' , y explica que su pareja se sintió incómoda por actitudes de ciertos participantes.

Mónica Torres ha decidido hablar sobre un tema que generó interés durante su paso por 'La Granja VIP': la notoria ausencia de Carlos Ayllón entre los familiares que la visitaron. Invitada al programa digital 'Q’ Bochinche', conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre, la actriz compartió lo que realmente sucedió con su pareja mientras estuvo en el reality.

Explicó que la decisión del músico tuvo que ver con varios factores y destacó que observaciones hechas desde fuera del show no le agradaron.

Mónica Torres explica la verdadera razón de la ausencia de Carlos Ayllón en 'La Granja VIP'

Samuel Suárez comentó sobre lo incómodo que se sentía el hijo de Eva Ayllón debido a ciertas actitudes hacia Mónica Torres en el programa. La actriz corroboró que esto causó malestar a su pareja.

Además, detalló que Carlos enfrentaba una agenda ocupada por compromisos laborales y giras musicales, lo que complicó aún más una posible visita.

"Sí, la verdad es que había algo que le incomodó bastante. No lo voy a negar, él deseaba sacarme del programa porque veía situaciones...", confesó.

Torres explicó que, mientras estaba en el reality, no tenía conocimiento de lo que sucedía fuera ni de por qué Carlos no aparecía.

"Él ya no quería, yo no sabía por qué, nadie me decía nada, preguntaba y no recibía respuestas...", agregó.

Mónica Torres pensó que Carlos Ayllón había terminado la relación

La prolongada ausencia del músico generó dudas en la actriz, que esperaba verlo durante el programa. Ante la falta de noticias, comenzó a especular sobre lo que ocurría.

No obstante, aseguró que mantenía la confianza en Carlos Ayllón y nunca temió seriamente un alejamiento.

"Claro esperaba verlo, no entendía qué pasaba, pero confiaba en la relación. En broma decía ‘quizás ya me terminó’, pero sabía que Carlos no haría eso, aunque sentía que algo sucedía", afirmó.