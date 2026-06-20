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Laura Bozzo ROMPE EN LLANTO llena de furia y 'estalla' contra Eliane Karp por pedir "CLEMENCIA" para Alejandro Toledo: "Mi madre murió de depresión por tu culpa"

Laura Bozzo ha despertado nuevamente el interés mediático al responder con indignación al pedido de clemencia de Eliane Karp por Alejandro Toledo, actualmente en prisión.

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    Laura Bozzo ROMPE EN LLANTO llena de furia y 'estalla' contra Eliane Karp por pedir "CLEMENCIA" para Alejandro Toledo: "Mi madre murió de depresión por tu culpa"
    Laura Bozzo 'estalla' contra Elaine Karp por pedir "clemencia" para Alejandro Toledo | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook
    Laura Bozzo ROMPE EN LLANTO llena de furia y 'estalla' contra Eliane Karp por pedir "CLEMENCIA" para Alejandro Toledo: "Mi madre murió de depresión por tu culpa"

    Laura Bozzo volvió a colocarse en el centro de la atención mediática tras reaccionar públicamente al pedido de “clemencia” realizado por Eliane Karp en favor del expresidente Alejandro Toledo, quien actualmente cumple condena en el penal de Barbadillo.

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    Laura Bozzo responde con dureza al pedido de clemencia de Eliane Karp

    La conductora Laura Bozzo reapareció a través de sus redes sociales, visiblemente afectada y con un discurso cargado de indignación, donde recordó los años más difíciles que, según afirma, vivió durante el gobierno de Perú Posible. En su pronunciamiento, sostuvo que aquel periodo marcó profundamente su vida personal y familiar, especialmente por las consecuencias emocionales que asegura haber sufrido su entorno cercano.

    Bozzo rechazó por completo el llamado a la compasión realizado por Karp y cuestionó con firmeza que ahora se solicite un trato distinto para el exmandatario, cuando, según su versión, ella no recibió ningún tipo de consideración en el pasado.

    “Acabo de ver el video de Eliane Karp pidiendo piedad, clemencia, que no haya venganza (en contra de Alejandro Toledo). ¡¿Tú?! La que tienes en tu haber muertos, tanta maldad, ¿te atreves a pedir que no haya venganza? Lo que hiciste conmigo no tiene nombre”, manifestó mostrándose muy afectada.

    En otro momento de su descargo, la conductora no pudo contener las lágrimas al recordar el impacto que, según su testimonio, tuvieron los procesos judiciales y la presión política que enfrentó en aquella etapa.

    Con evidente dolor, aseguró que las consecuencias de ese periodo llegaron a su círculo más íntimo y responsabilizó directamente a Eliane Karp por lo ocurrido en su familia. “Mi madre murió de una depresión por tu culpa, mis hijas quedaron marcadas, la menor casi se me muere ¿y tú vienes a pedir piedad ni venganza?”, dijo Bozzo, quien insistió en que las heridas de ese tiempo aún no han sanado.

    Asimismo, reafirmó su versión sobre el origen del conflicto con la entonces primera dama, al señalar que todo se desencadenó a raíz de sus declaraciones durante la campaña presidencial del año 2000, cuando criticó a Toledo y expuso situaciones que generaron controversia.

    “Decías que yo le inventé a tu ‘Cholo sagrado’ una hija. Hiciste que me metan adentro. Inventaron varias historias contra la gente que, según tú, te hicieron daño ¿y tienes la cara de pedir piedad?”, resaltó.

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    Bozzo cuestiona trato recibido en el pasado y revive enfrentamiento político

    Finalmente, Laura Bozzo insistió en que el trato que hoy se exige para Alejandro Toledo nunca fue el mismo que ella recibió cuando enfrentó procesos judiciales y restricciones durante el gobierno de Perú Posible.

    La presentadora cuestionó duramente la postura de la ex primera dama y remarcó que las consecuencias que vivió en ese periodo marcaron su vida personal y profesional. “Tú no tienes idea de lo que a mí me hiciste, no tienes idea de todo lo que yo viví (...) ¿Qué piedad tuviste tú conmigo? ¿Qué piedad? ¡Dime!”, cuestionó Bozzo, cerrando su descargo con evidente molestia y emoción.

    SOBRE EL AUTOR:
    Laura Bozzo ROMPE EN LLANTO llena de furia y 'estalla' contra Eliane Karp por pedir "CLEMENCIA" para Alejandro Toledo: "Mi madre murió de depresión por tu culpa"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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