Laura Bozzo , exconductora, sorprendió en un reality chileno al confesar su interés por un ex ‘EEG’ con comentarios directos que dejaron a todos en silencio.

Laura Bozzo volvió a acaparar miradas, esta vez por una confesión inesperada en un reality chileno. La exconductora peruana admitió sentirse atraída por Fabio Agostini, exchico reality español que participó en el reconocido programa de competencia ‘Esto es Guerra’ en Perú.

Durante una dinámica grupal, Bozzo lanzó frases cargadas de humor e ironía que sorprendieron a todos, dejando claro que hasta ese momento ningún integrante había despertado su interés, hasta la llegada del modelo.

Laura Bozzo confiesa atracción por exguerrero y sorprende con comentario

La situación ocurrió durante una prueba en la que los concursantes debían ingresar a un espacio cerrado conocido como el cuarto oscuro, lo que generó bromas entre ellos. Algunos comentaron que Laura Bozzo solo entraría a descansar, a lo que ella respondió con ironía y sin rodeos, señalando que hasta ese momento ningún compañero había despertado su interés emocional o físico.

Todo cambió al mencionar a Fabio Agostini. Bozzo reaccionó al instante con una frase que sorprendió al grupo: “Yo hubiera dicho a dormir porque con esta cantidad de feos a mí no se me para nada. Una cosa como esta es otra cosa, este es un hombre, ahora hasta me maquillo”. Incluso añadió que, si no era para ella, podría ser para su hija.

¿Quién es Fabio Agostini?

Fabio Agostini, español de 35 años, es un conocido chico reality cuya popularidad en Perú creció tras su participación en ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’.

En la actualidad se encuentra soltero y, en una entrevista de 2024, dejó en claro que no busca relaciones serias y que solo quiere disfrutar y conocer gente.