La conductora reveló en el reality chileno El Internado que fue infiel durante su arresto televisivo, aunque después descubrió que Cristian Zuárez nunca la traicionó.

Laura Bozzo volvió a dar que hablar tras una sorprendente confesión en El Internado, reality chileno transmitido por Mega. Entre risas, la conductora peruana reveló que le fue infiel a su expareja Cristian Zuárez motivada por un rumor sin fundamento sobre una supuesta traición.

Bozzo admitió que su reacción fue producto de los celos e inseguridades que atravesaba durante su arresto domiciliario, asegurando con ironía: “Le puse los cuernos, pero por si acaso”.

Laura Bozzo confesó que le fue infiel a Cristian Zuárez

Durante una dinámica en El Internado, Laura Bozzo contó que su relación con Cristian Zuárez, 24 años menor, se deterioró por la diferencia de edad y la presión mediática. La abogada señaló que, mientras cumplía arresto domiciliario en su canal de televisión, Zuárez decidió dedicarse a la producción musical e invitó al grupo brasileño Axe Bahía. Fue entonces cuando comenzó a circular un rumor que lo vinculaba sentimentalmente con una integrante del conjunto, lo que despertó sus celos.

Bozzo recordó que Zuárez la acompañó durante tres años en ese periodo y que la convivencia se volvió complicada. “La relación se volvió tóxica; como yo estaba encerrada, desarrollé unos celos enfermizos”, expresó. Impulsada por la sospecha, pidió a sus hermanos que le presentaran a uno de sus amigos más atractivos y decidió vengarse siendo infiel.

Entre risas, relató que llamó a sus hermanos y les dijo que le llevaran “al más guapo de todos” para desquitarse. Poco después, Bozzo descubrió que el rumor era falso y que su pareja nunca la había engañado. Admitió que su reacción se debió a la inseguridad y no a una infidelidad real.

Laura Bozzo se enfoca en su regreso a la TV y deja el amor atrás

Durante su confesión, Laura Bozzo también mencionó que, por ahora, no tiene intención de iniciar una nueva relación sentimental, ya que su prioridad es retomar su reconocido programa Laura en América. De esta manera, dejó en claro que el amor no está en sus planes por el momento.