BCP revela la condición clave que provocaría el cierre de tu cuenta Yape tras nueva actualización

Steve Palao reacciona a la defensiva tras no llegar a acuerdo en conciliación por su hija: "No soy un personaje público"

Steve Palao evitó dar declaraciones y se mostró incómodo tras no llegar a un acuerdo por la pensión de su última hija en la conciliación.

    Steve Palao | Composición Wapa | Instagram
    Steve Palao, padre de Said y Austin Palao, vuelve a estar en el ojo público, esta vez por un tema familiar. Se conoció que el cantante es padre de una niña de siete años, fruto de su relación con Beatriz Cahuas, y que no estaría cumpliendo con la pensión alimentaria.

    Tras acudir a una audiencia de conciliación, Palao fue interceptado por la prensa y, visiblemente incómodo, expresó su molestia por la exposición mediática del caso.

    Steve Palao incómodo por la prensa tras salir de conciliación

    Steve Palao, padre de Said y Austin Palao, volvió a acaparar la atención mediática tras su participación en el programa ‘El Gran Chef Famosos’, donde logró consagrarse como ganador. No obstante, su presencia en el reality familiar se vio empañada luego de que se revelara que tiene una hija de siete años, a quien solo ha visto un par de veces.

    Esta situación despertó el interés de la prensa, que cubrió la primera audiencia de conciliación por la pensión alimentaria con la madre de la menor, Beatriz Cahuas.

    Durante dicha cita, Palao adoptó una postura defensiva ante las cámaras. "¿Qué le pasa?, ¿Alguna vez te he dado un reportaje? Deja caminar… yo no soy un personaje público… ya conversaré", expresó visiblemente incómodo.

    En tanto, la abogada Rosario Sasieta explicó que no se llegó a ningún acuerdo en esta primera reunión, aunque aseguró que el proceso continuará. "Ya se estableció que no hay acuerdo y esta es la primera conciliación. Conversando con él, tomándonos un café, veremos qué sucede; de lo contrario, iremos a un proceso judicial y ahí no hay pierde", concluyó.

    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

