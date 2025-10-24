Steve Palao reacciona a la defensiva tras no llegar a acuerdo en conciliación por su hija: "No soy un personaje público"

Steve Palao evitó dar declaraciones y se mostró incómodo tras no llegar a un acuerdo por la pensión de su última hija en la conciliación.

Steve Palao, padre de Said y Austin Palao, vuelve a estar en el ojo público, esta vez por un tema familiar. Se conoció que el cantante es padre de una niña de siete años, fruto de su relación con Beatriz Cahuas, y que no estaría cumpliendo con la pensión alimentaria.

Tras acudir a una audiencia de conciliación, Palao fue interceptado por la prensa y, visiblemente incómodo, expresó su molestia por la exposición mediática del caso.

Steve Palao incómodo por la prensa tras salir de conciliación

Steve Palao, padre de Said y Austin Palao, volvió a acaparar la atención mediática tras su participación en el programa ‘El Gran Chef Famosos’, donde logró consagrarse como ganador. No obstante, su presencia en el reality familiar se vio empañada luego de que se revelara que tiene una hija de siete años, a quien solo ha visto un par de veces.

Esta situación despertó el interés de la prensa, que cubrió la primera audiencia de conciliación por la pensión alimentaria con la madre de la menor, Beatriz Cahuas.

Durante dicha cita, Palao adoptó una postura defensiva ante las cámaras. "¿Qué le pasa?, ¿Alguna vez te he dado un reportaje? Deja caminar… yo no soy un personaje público… ya conversaré", expresó visiblemente incómodo.