BCP revela la condición clave que provocaría el cierre de tu cuenta Yape tras nueva actualización

Jesús Barco sorprende con su inesperado oficio tras ser despedido y las supuestas amenazas de pensión de Melissa Klug

A pesar que la mamá de Jesús Barco reveló que se van a reconciliar, el futbolista asombró con su nuevo “oficio”.

    Jesús Barco sorprende con su inesperado oficio tras ser despedido y las supuestas amenazas de pensión de Melissa Klug
    Jesús Barco sorprende con su inesperado "OFICIO" tras ser despedido y las supuestas amenazas de pensión de Melissa Klug
    Jesús Barco sorprende con su inesperado oficio tras ser despedido y las supuestas amenazas de pensión de Melissa Klug

    Jesús Barco vuelve a estar en el centro de la polémica tras la confirmación de su ruptura con Melissa Klug, ocurrida luego del ampay difundido por Magaly Medina, donde se le ve compartiendo con compañeros de equipo y varias mujeres en un “búnker” de Huánuco, ciudad donde residía por su paso en Alianza Universidad. La difusión de las imágenes no solo marcó el fin de su relación con La Chalaca, sino también su salida del club, que decidió separarlo oficialmente tras el escándalo.

    Jesús Barco muestra su ‘nuevo oficio’ tras quedar desempleado

    Luego del ampay, Melissa Klug anunció su separación y muchos usuarios no tardaron en advertir al futbolista sobre la pensión alimenticia que debería brindar a su pequeña hija, quien cumplirá dos años en noviembre. La empresaria incluso dejó entrever que se sintió profundamente decepcionada, calificando la situación como una “falta de respeto”.

    Ante su situación laboral incierta y la posibilidad de enfrentar demandas económicas, Jesús Barco reapareció en redes sociales mostrando una faceta completamente distinta. Esta vez, el deportista debutó como influencer, tras ser convocado por una conocida casa de apuestas online, marca que también suele colaborar con otras figuras del espectáculo.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Hija mayor de Melissa Klug festeja cumpleaños de su madrastra al lado de su padre con exclusivo viaje a Jamaica

    En un video publicado en sus redes, el exjugador apareció sonriente y promocionando la plataforma. “Gente, les vengo a contar de la nueva plataforma donde podrás generar un poco más de ingresos (...)”, comentó mientras explicaba a sus seguidores cómo apostar y ganar dinero. Con esta movida, Barco buscaría generar ingresos adicionales mientras se define su futuro profesional y personal.

    ¿Intentará reconciliarse con Melissa Klug?

    Mientras tanto, Gloria Bozzeta, madre del futbolista, habló en el programa América Hoy y sorprendió al señalar que su hijo no descartaría reconciliarse con Klug una vez que regrese a Lima.

    “Es un tema de mi hijo con ella, ya en su momento lo arreglarán (...) Bueno, como te digo, es un tema de ellos que a mí no me compete hablar. La guapa con mi hijo en algún momento lo arreglarán cuando mi hijo venga”, declaró la madre del futbolista, dejando abierta la posibilidad de una segunda oportunidad entre la expareja.

    Jesús Barco sorprende con su inesperado oficio tras ser despedido y las supuestas amenazas de pensión de Melissa Klug
