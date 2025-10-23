Madre de Jesús Barco se QUIEBRA y espera reconciliación con Melissa Klug: “Con la bendición de Dios espero que se arregle”

La madre de Jesús Barco rompe su silencio y pide reconciliación con Melissa Klug tras su separación.

Mamá de Jesús Barco no cree que su hijo tenga una relación con una huanuqueña. | Composición Wapa

La madre del futbolista Jesús Barco, Gloria Bozzeta, rompió su silencio tras el escándalo que rodea a su hijo y habló en exclusiva para América Hoy. Visiblemente afectada, pidió que su hijo y Melissa Klug logren superar la crisis que atraviesan, luego del ampay del jugador en un ‘búnker’ de Huánuco y los rumores de una supuesta relación con una joven de esa ciudad.

Gloria Bozzeta minimiza el ampay y defiende a su hijo

En la conversación con el programa conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza, la madre del deportista minimizó las imágenes difundidas por Magaly TV: La Firme, donde se ve a su hijo compartiendo con mujeres y otros futbolistas del club Alianza Universidad.

“Es tema de ellos. Con la bendición de Dios espero que se arregle”, expresó Bozzeta, confiada en que ambos puedan resolver sus diferencias cuando Barco regrese a Lima.

La madre del jugador señaló además que prefiere mantenerse al margen del conflicto, pero reiteró su deseo de ver nuevamente unida a la pareja. Su respuesta ha generado reacciones divididas en redes sociales, entre quienes consideran su postura comprensiva y quienes la critican por justificar la actitud del futbolista.

Melissa Klug rompe el silencio y aclara los motivos de la separación

Por su parte, Melissa Klug fue contundente al confirmar el fin de su relación y aseguró que su decisión no solo se debe a una posible infidelidad, sino también a la falta de respeto de parte del jugador.

“Yo sé que esos jugadores llevan todo el tiempo mujeres, yo los he visto cuando he estado allá. El simple hecho de estar él presente, es una falta de respeto. Qué más habrá hecho, no lo sé”, señaló la empresaria durante una conversación con Magaly TV: La Firme.

Asimismo, la popular “Blanca de Chucuito” explicó que su prioridad ahora es recuperar su equilibrio emocional y enfocarse en sí misma. “Ahorita estoy mentalizando en recuperarme, yo sabré qué decisión tomar”, puntualizó con firmeza.