Mamá de Jesús Barco califica de EXAGERADA a la prensa por AMPAY con otras mujeres y EXPONE al culpable de la separación con Melissa Klug: "Es un tema de..."

La madre de Jesús Barco rompe su silencio tras la ruptura con Melissa Klug y resta importancia al ampay y asegura que “la prensa exagera”.

Tras confirmarse la separación de Melissa Klug y Jesús Barco, luego de que se difundieran imágenes del futbolista disfrutando de una reunión con mujeres en un supuesto “búnker” en Huánuco, la madre del jugador, Gloria Bozzeta, rompió su silencio. Lejos de mostrar indignación, la mujer restó importancia al escándalo y responsabilizó a los medios de comunicación por exagerar los hechos.

Gloria Bozzeta habla sobre el fin de la relación entre su hijo y Melissa Klug

En diálogo con el programa América Hoy, la madre del exjugador de Alianza Universidad defendió a su hijo, minimizando las polémicas imágenes que lo mostraban junto a Alexi Gómez, Carlos Ascues y varias mujeres en una piscina.

“Es un tema de mi hijo con ella, ya en su momento lo arreglarán (…) Bueno, como te digo, es un tema de ellos que a mí no me compete hablar. La guapa con mi hijo en algún momento lo arreglarán cuando mi hijo venga”, declaró Bozzeta con calma, convencida de que ambos podrían resolver sus diferencias.

Cabe recordar que, tras la difusión de estas imágenes en Magaly TV: La Firme, la empresaria chalaca confirmó el fin de su relación con Barco, asegurando que su presencia en ese tipo de reuniones era una falta de respeto. “Yo sé que esos jugadores llevan mujeres todo el tiempo, yo los he visto cuando he estado allá. El simple hecho de estar presente ya es una falta de respeto”, expresó en su momento.

Gloria Bozzeta considera que la piensa exagera

Durante la entrevista, Gloria Bozzeta también cuestionó el tratamiento mediático del caso y sugirió que las imágenes habían sido sacadas de contexto. “A veces la prensa exagera también”, comentó al ser consultada sobre la sorpresa que generó el ampay.

La madre del futbolista dejó entrever que no considera que su hijo haya cometido una falta grave, insinuando que el escándalo mediático habría influido directamente en la decisión de Melissa Klug de poner punto final a la relación.