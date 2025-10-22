Melissa Klug ya no CONFÍA en Jesús Barco: “Sé cómo son esos jugadores, llevan mujeres todo el tiempo”

Melissa Klug expresó está profundamente decepcionada del padre de su última hija e insinuó que están separados desde que vio las imágenes del futbolista junto a otras mujeres en una piscina.

Melissa Klug habla de la separación con Jesús Barco y la verdadera razón de ello-. | Composición Wapa.

La relación entre Melissa Klug y Jesús Barco parece haber llegado a su punto final. En conversación exclusiva con el programa Magaly TV: La Firme, la empresaria confirmó que la historia de amor con el futbolista ha terminado. La decisión habría sido motivada por conductas que ella no está dispuesta a perdonar.

Según contó la popular Blanca de Chucuito, los rumores sobre las salidas del jugador en Huánuco fueron la chispa que encendió su molestia. “Acá él está jugando, pero está saliendo con una de acá de Huánuco”, fue uno de los mensajes que leyó y que, asegura, despertó en ella una gran desconfianza.

Melissa Klug reveló que no somos pareja

Melissa Klug se comunicó directamente con la producción del programa de Magaly Medina para confirmar lo que ya se sospechaba: la relación con Jesús Barco había terminado. Aunque trató de mantener la calma, dejó entrever que la situación va más allá de una simple discusión.

“Como te dije, estamos separados, atravesando una crisis de pareja por falta de comunicación. Supuestamente, hasta lo que yo sabía, no era por terceras personas”, señaló la empresaria, mostrando una mezcla de serenidad y decepción.

Sin embargo, en otro momento, Melissa fue más contundente. “Yo sé que esos jugadores llevan mujeres todo el tiempo, yo los he visto cuando he estado allá. El simple hecho de estar él presente, es una falta de respeto. Qué más habrá hecho, no lo sé”, expresó sin rodeos, marcando distancia definitiva del padre de su última hija.

La chalaca indicó que necesita paz y pensar en ella

La empresaria dejó claro que su prioridad ahora es su bienestar emocional y su familia. “Ahorita estoy mentalizando en recuperarme, yo sabré qué decisión tomar”, declaró, reflejando una actitud de introspección y autocuidado.

La tensión entre ambos habría iniciado semanas atrás, luego de que Magaly TV: La Firme difundiera imágenes donde se veía al futbolista disfrutando de un día de piscina junto a otros jugadores y varias mujeres en Huánuco. Aunque el clip no mostraba actos comprometores, las apariencias bastaron para sembrar la duda.

Magaly Medina, fiel a su estilo directo, opinó que Klug ya habría alcanzado su límite emocional. “Cuando una mujer decide poner punto final a una historia, suele ser porque ya lo intentó todo”, comentó la conductora.

Un amor que se apagó con el tiempo

Melissa Klug y Jesús Barco iniciaron su romance en 2020. Durante años se mostraron felices en redes sociales, compartiendo viajes, planes familiares y hasta rumores de boda. Pero con el tiempo, las prioridades comenzaron a separarlos: mientras ella se enfocaba en sus hijos y negocios, él dedicaba más tiempo a su carrera futbolística.