Melissa Klug confirmó crisis con Jesús Barco luego que compartiera un comunicado del fin de su relación y verlo con amigas en una piscina

Melissa Klug rompió su silencio sobre el estado de su relación con Jesús Barco y afirmó que espera resolver los problemas, si no "ni modo".

Melissa Klug habló de una crisis en su relación con Jesús Barco. | Composición Wapa.

Melissa Klug habló de una crisis en su relación con Jesús Barco. | Composición Wapa.

El romance entre Melissa Klug y Jesús Barco vuelve a estar en el ojo público. Luego de semanas de rumores, la empresaria decidió aclarar su situación sentimental y confirmó que atraviesa una crisis con el futbolista, aunque insiste en que no existen terceras personas involucradas.

Todo comenzó el fin de semana, cuando la popular “Blanca de Chucuito” sorprendió al publicar en sus redes sociales un comunicado anunciando el fin de su relación. En el mensaje, la influencer expresó serenamente su decisión de dar vuelta a la página.

“Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza. Hoy elijo seguir mi camino con paz, respeto y amor propio”, se leía en el texto que luego fue eliminado.

El detalle que desató la controversia fue que Melissa borró la publicación pocos minutos después, lo que avivó las especulaciones sobre un posible arrepentimiento.

Jesús Barco, entre risas y amigas en Huánuco

Mientras el comunicado de Klug daba de qué hablar, Magaly TV La Firme difundió un informe donde Jesús Barco aparece disfrutando en una piscina junto a amigos y varias jóvenes en Huánuco, donde actualmente juega fútbol profesional.

Las imágenes mostraban al deportista relajado, entre risas y tragos, mientras su relación con Melissa parecía tambalear.

“Ella puso el comunicado y lo retiró, diciendo que su relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Oye, bien tranquila lo escribió, ¿no?”, comentó Magaly Medina durante su programa, resaltando la calma con la que Klug habría comunicado —y luego borrado— el fin de su relación.

La conductora también recordó la diferencia de edad entre ambos, señalando que la inmadurez del futbolista podría haber sido un factor en la crisis.

“Tiene veintiocho años… Los hombres tardan un poco más en madurar. El proceso evolutivo de los hombres no es el mismo que el de nosotras las mujeres”, opinó.

Melissa Klug rompe el silencio: “Fue un error, estamos en crisis”

Horas después de la emisión del reportaje, Melissa Klug decidió comunicarse con la producción del programa para aclarar los rumores. En su mensaje, la empresaria reconoció que su relación con Barco atraviesa un momento tenso, aunque negó cualquier tipo de traición.

“Ayer te dije que fue un error, estamos pasando una crisis de pareja por falta de comunicación, no por terceras personas. Espero el camino se pueda resolver, si no, ni modo”, declaró.

Su respuesta mostró una actitud más reflexiva que en ocasiones anteriores. Esta vez, Melissa reconoció los problemas, pero también dejó abierta la puerta a una reconciliación.

Por su parte, Jesús Barco no ha emitido ningún comentario público y continúa concentrado en su equipo, mientras las imágenes de su fin de semana en Huánuco siguen circulando en redes sociales.

Magaly, por su lado, concluyó que la distancia física y los compromisos laborales podrían haber debilitado el vínculo.