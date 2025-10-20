Wapa.pe
Melania Urbina llora al despedirse de su hija, que se va del Perú a vivir en el extranjero: “Es difícil decir adiós”

Melissa Klug comparte insólito aviso acerca de su hija con Jesús Barco tras revelar separación

Tras compartir un comunicado anunciando su separación con Jesús Barco y luego lo elimine, la ‘Blanca de Chucuito’ reveló un aviso sobre su bebé. 

    Este domingo 19 de octubre, Melissa Klug sorprendió a todos al anunciar su separación de Jesús Barco, pese a que ambos mantenían planes de matrimonio para el próximo año. ‘La Chalaca’ difundió un contundente comunicado en sus redes sociales, aunque minutos después decidió eliminarlo, lo que generó una ola de especulaciones sobre lo ocurrido. Poco después, la empresaria reapareció con un anuncio importante relacionado con su hija menor.

    Melissa Klug reaparece con anuncio sobre su hija

    Tras publicar que ponía fin a su relación para priorizar su “paz mental y amor propio”, los rumores sobre una posible infidelidad no tardaron en surgir, ya que sería la primera vez que Melissa decide terminar con el futbolista. Sin embargo, la empresaria volvió a sus redes para compartir un tierno momento junto a la pequeña Cayetana, su hija con Barco, quien reside actualmente en Huánuco debido a los compromisos deportivos de su padre.

    Aunque evitó referirse directamente a su separación, Klug sí compartió un mensaje especial sobre su hija, quien pronto cumplirá una fecha significativa. “Mi corazón, ya no falta nada para tus terribles dos añitos”, escribió junto a una dulce fotografía de la pequeña jugando al aire libre.

    Como se recuerda, Cayetana nació en noviembre de 2023 en Estados Unidos, y su primer cumpleaños fue celebrado con una temática inspirada en Blancanieves. Por ello, muchos de sus seguidores esperan una celebración similar este año.

    A pesar de las publicaciones recientes, no se ha confirmado si Melissa y Jesús Barco continúan juntos o si la empresaria se arrepintió de su decisión inicial, lo que podría influir en cómo celebrarán el próximo cumpleaños de su hija. En su comunicado ahora eliminado, Klug expresó: “Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza”.

    Brenda Quiroz

    Brenda Quiroz

Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL.

