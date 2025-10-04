Wapa.pe
Cobradora ENFRENTA a policía para que pague su pasaje tras aumento de tarifas por extorsiones

Melissa Klug celebra con emoción el nacimiento del tercer bebé de Samahara Lobatón: "Mi primer nieto hombre"

Melissa Klug reapareció en redes y expresó su emoción por el nacimiento del tercer bebé de Samahara Lobatón, quien dio a luz en EE. UU.

    Melissa Klug no pudo ocultar su felicidad tras el nacimiento del tercer bebé de su hija Samahara Lobatón, quien dio a luz este viernes 3 de octubre en Estados Unidos. La empresaria peruana se mostró profundamente emocionada al dar la bienvenida a su primer nieto varón, compartiendo en redes una tierna publicación que conmovió a sus seguidores. ¿Qué mensaje le dedicó la popular ‘Blanca de Chucuito’?

    Melissa Klug se emociona por el nacimiento del hijo de Samahara Lobatón

    Samahara Lobatón se convirtió en madre por primera vez al dar a luz a su hijo varón junto a Bryan Torres. Fue el propio cantante quien dio a conocer la noticia públicamente, aunque no estuvo presente en el parto, ya que este no estaba programado en Estados Unidos y se habría adelantado.

    Posteriormente, Melissa Klug, madre de la influencer, se pronunció con gran emoción ante la llegada de su tercer nieto. Compartió una tierna captura de pantalla del preciso instante del nacimiento, reflejando la alegría del momento.

    La popular ‘Blanca de Chucuito’ celebró la llegada de Asael con un mensaje de gratitud, destacando que tanto el bebé como Samahara están en perfectas condiciones. “Bienvenido mi primer nieto hombre Asael. Gracias a Dios mío, están sanitos”, escribió en sus historias de Instagram.

    Samahara Lobatón da a luz a su tercer hijo en los Estados Unidos.
    Samahara Lobatón da a luz a su tercer hijo en los Estados Unidos.
    ;