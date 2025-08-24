Melissa Klug sorprendió al revelar detalles de la última vez que se reunió con Jefferson Farfán: “Tuvimos un acercamiento”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La empresaria e influencer Melissa Klug volvió a generar titulares tras confesar en televisión que, pese a los constantes conflictos legales con Jefferson Farfán, existió un periodo en el que ambos intentaron mantener una relación cordial por el bien de sus hijos.
Melissa Klug y el acercamiento con la ‘Foquita’
Durante su visita al programa Esta noche, de la Chola Chabuca, la popular ‘Blanca de Chucuito’ recordó que hace aproximadamente tres años pudo compartir un espacio de diálogo con el exfutbolista.
“Hace años tuvimos como un acercamiento con el papá de mis hijos donde podíamos tener un diálogo cordial, nos podíamos sentar en una mesa a conversar. Eso se rompió hace muchos años, creo que unos tres años, y desde ahí ya no hay más contacto, solamente entre abogados”, declaró Klug frente a cámaras.
Solo contacto a través de abogados
La empresaria precisó que ese canal de comunicación se cerró definitivamente y que hoy cualquier tema relacionado con sus hijos se maneja únicamente a través de representantes legales. Aun así, reconoció que se ha cruzado con Farfán en eventos sociales, aunque sin mayor interacción.
Melissa Klug ya no quiere pelear y llama a la conciliación a Farfán
Melissa Klug aprovechó el espacio televisivo para enviar un mensaje directo a Jefferson Farfán, pidiéndole dejar atrás la confrontación legal que mantienen desde hace casi una década.
“A él (Jefferson Farfán) lo están asesorando mal, yo soy la madre de sus hijos y llevamos una guerra judicial hace 9 años. Si bien es cierto, esto se puede parar (…) la idea es conciliar, olvidarnos de todos los procesos (…)”, sostuvo.