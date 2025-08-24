Magaly Medina sorprendió al dedicar un emotivo mensaje a Ivana Yturbe por la estabilidad que vive junto a Beto Da Silva , a pocos meses de su esperada boda religiosa en Cusco.

Magaly Medina no es de las que elogia a otros, pero esta vez lo aplaudió la sólida relación de Ivana y Beto. | Composición Wapa.

Magaly Medina no es de las que elogia a otros, pero esta vez lo aplaudió la sólida relación de Ivana y Beto. | Composición Wapa.

Magaly Medina dejó de lado las críticas y mostró una faceta más cercana durante la reciente emisión de Magaly TV La Firme. La conductora felicitó públicamente a Ivana Yturbe por la etapa de estabilidad emocional que vive junto al futbolista Beto Da Silva, con quien prepara su esperada boda religiosa en Cusco.

“Nos encanta haberte visto madurar, crecer ante nuestras cámaras, a la gente que hacemos espectáculos, y verte tan estable emocionalmente, tan centrada en lo tuyo y una pareja indisoluble. Una pareja tan fuerte, eso nos alegra a todos y ojalá sigan así, sigan queriéndose mucho, sigan amándose mucho. Vamos a vivir tu sueño junto a ti”, expresó Medina.

Ivana Yturbe responde con gratitud a Magaly

Conmovida por las palabras, Ivana Yturbe agradeció el reconocimiento y compartió una reflexión sobre su proceso personal. “Yo feliz de contarles todos los detalles. Gracias por los buenos deseos. De hecho, todos, creo yo, en la vida nos equivocamos, pero para eso estamos, para aprender de nuestros errores y poder realmente avanzar y ser felices y estar mucho mejor cada día, ¿no? Para también enseñar eso a las personas que están viendo el proceso”, señaló la modelo.

La “Princesita Inca” resaltó que sus caídas y aciertos le han permitido transformarse y afrontar con mayor madurez la exposición mediática.

Magaly Medina destaca su evolución

La conductora también reflexionó sobre cómo las experiencias moldean la vida de las personas, resaltando la fortaleza de Ivana. “¿Y quién no ha cometido errores?, ¿quién no ha cometido errores? De eso sale la experiencia, de eso sale la mujer que eres ahora. Si no hubieras pasado por todos los capítulos esos de tu vida, no serías la mujer que eres ahora. Y eso hay que agradecerlo. Eso se llama experiencia”, comentó.

Este intercambio evidenció un vínculo distinto entre ambas, donde Medina no solo fue crítica, sino también empática al resaltar la evolución de la modelo.

Magaly Medina mandó un mensaje especial por su próxima boda

Magaly también se refirió al matrimonio religioso que Ivana y Beto Da Silva celebrarán en Cusco en 2026.

“Hay que celebrarlo, así como la vida. Son dos cosas que se nos viene prestadas nada más. Y creo que cuando se tiene es un momento de celebración. Así que, celébrenlo, que yo creo que todas las parejas románticas del Perú lo van a celebrar junto a ustedes”, dijo la periodista.

El enlace de Ivana y Beto se perfila como uno de los eventos más esperados del espectáculo y el deporte nacional.

La historia de amor de Ivana Yturbe y Beto Da Silva

La pareja selló su unión civil en 2021, en plena pandemia, y desde entonces han fortalecido su relación. Ivana ha acompañado al futbolista en cada etapa de su carrera, incluso adaptándose a vivir en Cusco, ciudad que eligieron como el escenario de su boda religiosa.

“Desde que llegamos dijimos, nos casamos aquí. Cusco nos enamoró a Beto y a mí, nos ha tocado vivir ahí y es maravilloso”, contó Ivana. Además, adelantó que realizará un ritual andino: “Voy a hacer un pago a la tierra, soy la ‘Princesita Inca’, algo muy de Cusco”.

Detalles de la boda religiosa en Cusco

La ceremonia se llevará a cabo en la Parroquia Santiago Apóstol de Tiabaya, y la celebración se extenderá por tres días en distintos puntos del Valle Sagrado. La lista incluye a más de 200 invitados entre familiares, amigos, figuras del deporte y personalidades del espectáculo. Habrá música en vivo, cambios de vestuario y un ambiente que combinará la tradición cusqueña con el estilo moderno.