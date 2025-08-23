Ivana Yturbe ofreció una entrevista exclusiva en Magaly TV La Firme para hablar sobre su matrimonio con Beto da Silva, con quien planea casarse en junio del 2026 en Cusco.

Sin embargo, lo que no esperaba era que su pequeña hija con el futbolista apareciera en plena grabación, interrumpiéndola y generando un tierno momento que la puso algo nerviosa. En medio de la escena, la niña le preguntó por su anillo, a lo que Ivana respondió pidiéndole que se lo comentara a su papá.