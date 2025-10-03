Samahara Lobatón da a luz a su primer hijo varón en EE. UU. y Bryan Torres se emociona con fotoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Samahara Lobatón finalmente se convirtió en madre por tercera vez, y esta vez trajo al mundo a su primer hijo varón en Estados Unidos. Bryan Torres fue quien compartió la emocionante noticia en sus redes sociales, dejando a todos impactados.
La influencer viajó hace un mes al país norteamericano por el cumpleaños de sus dos hijas, y ahora sus seguidores esperan con emoción la primera foto que su pareja compartió del recién nacido.
LEER MÁS: Mamá de la hija de Said Palao destapa la verdadera cara de Alejandra Baigorria tras pesadilla con Macarena
Samahara Lobatón da a luz a su tercer bebé en Estados Unidos
Hace pocos minutos, Bryan Torres compartió en sus redes que hoy, 3 de octubre, Samahara Lobatón dio a luz a su segundo hijo juntos, esta vez en Estados Unidos, por lo que él acompañó el nacimiento vía videollamada.
El cantante reveló una imagen inédita del nacimiento de su primer varoncito, Asael Torres Lobatón, quien llegó antes de lo esperado y nació en el país norteamericano durante las vacaciones de la hija de Melissa Klug.
TAMBIÉN LEER: Janet Barboza presume en redes a su nuevo galán y Edson Dávila bromea: "Puede ser su nieto"
"Todo lo que Dios hace es maravilloso y hoy tocó vivirlo con mi familia, nuestros planes eran otros, pero los planes y tiempos de Dios son perfectos", compartió Samahara.
Hasta ahora, ella no ha aclarado si su parto fue natural o por cesárea. Las últimas novedades sobre su embarazo fueron dadas por Bryan Torres, quien recientemente negó que el nacimiento de su hijo esté planeado en el extranjero.
“No, no, no. Viene para acá, los planes es que venga para acá, ella viene, solamente se ha ido de vacaciones para celebrar el cumpleaños de las bebés. Ya viene para acá, para seguir con nuestra rutina familiar”, afirmó con seguridad.