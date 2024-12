Si hablamos de momentos y nuevos cambios, Samahara Lobatón es una referente a ello. La segunda hija de Melissa Klug sorprendió una vez más a sus seguidores con un radical e inesperado cambio de look. Mediante su red social Instagram, publicó una serie de fotografías donde se la ve dejando atrás color de cabello natural, apostando por un tinte llamado "Morena iluminada", siendo esta una de las tendencias favoritas en tinte de cabello para chicas morenas o trigueñas.



No es la primera vez que la influencer sorprende con este tipo de cambios, anteriormente nos ha mostrado cuál es su look favorito para tardes de fiesta, sin embargo, esta vez optó por pintarse el cabello por primera vez eligiendo una de las mejores tendencias que está marcando pauta en el ámbito de belleza y tintes. A pocos días de Navidad, con este look, la influencer se apodera del significado de "nuevo look, nuevas vibras".